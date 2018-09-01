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Убийство Захарченко: что известно о его преемнике Трапезникове

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Преемник Захарченко Дмитрий Трапезников: чем он отличился на Донбассе
Преемник Захарченко Дмитрий Трапезников: чем он отличился на Донбассе / Соцсети

Не успел Захарченко отойти на тот свет, как оккупанты на Донбассе уже получили нового руководителя, правда, пока временного. Новым руководителем фейковой "ДНР" стал Дмитрий Трапезников, занимавший до этого должность первого вице-премьера". Предлагаем Вашему вниманию основную информацию о новоиспеченном вожде фейковой "ДНР".

Согласно его "официальной" биографии, которую обнародовали на сайте так называемого "совета министров" самоназванной "ДНР", ему сейчас 37 лет и в 2004 году он окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры по специальности "Промышленное и гражданское строительство".

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Также есть информация, что с 2001 по 2005 год Трапезников работал менеджером футбольного клуба "Шахтер", а именно руководил фан-движением. Следовательно, местные называют его тайным агентом влияния интересов украинского бизнесмена и президента футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова.

Трапєзніков, ДНР, вбивство, Захарченко, Донбас
Трапезников своего времени работал в структуре "Шахатаря", но его оттуда выгнали

Правда, по словам журналиста Никиты Синицына, его уволили из-за махинаций.

"Жадный и корыстолюбный. Ему приписывают не намного меньшее число "отжиманий", чем Тимофееву-"Ташкенту". Также, как мастер по работе с "Шахтером", курировал гуманитарку на "Донбасс-Арене", да и вообще российскую гуманитарную помощь. Сложно даже представить, сколько там можно было наварить", – отмечает он.

Кроме того, в свое время Трапезников занимал должности в ООО "Баустандарт", ООО "Биллиардай" и тому подобное, а также возглавлял Торговый дом "Укропвнешторг". С 2010-го два года новый глава "ДНР" был заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка.

Трапєзніков, ДНР, вбивство, Захарченко, Донбас

Трапезников и Захарченко

В оккупации Донбасса Трапезников принимал участие с самого начала. И в сентябре 2014 года его назначили главой "временной администрации" Тельмановского района самоназванной "ДНР". С тех пор занимал различные должности в так называемой "администрации главы" самоназванной "ДНР".

В апреле 2016-го Трапезникова назначили "исполняющим обязанности заместителя председателя" так называемого "совета министров" и начальником "управления внутренней и внешней политики" в администрации Захарченко.

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К слову, по информации местных СМИ, Трапезников вел кулуарное противостояние за влияние на главу так называемой "ДНР" Александра Захарченко с Александром Тимофеевым — "заместителем председателя совета министров ДНР" и "руководителем администрации главы ДНР" Максимом Лещенко. На последнего Трапезников работал, когда был "начальником управления внутренней и внешней политик администрации главы ДНР". Заметим, что попасть на прием к Захарченко было невозможно без согласования с Трапезниковым.

Трапєзніков, ДНР, вбивство, Захарченко, Донбас

Трапезников был фактически вторым человеком в регионе после Захарченко

Добавим, по информации ресурса "Миротворец", Кремль уже давно хотел убрать Захарченко, и на начало августа было известно, что заменит его именно Трапезников.

Теги: Война на Донбассе Публикации Убийство Захарченко Новости Украины Новости Донецка Ринат Ахметов
Источник: 24 канал
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