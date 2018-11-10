Убийство журналиста Хашогги: Турция передала аудиодоказательства нескольким странам мира

Турция имеет доказательства убийства журналиста Джамаля Хашогги из Саудовской Аравии, которые уже успела прислать зарубежным партнерам, в частности, Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Франции и Германии.

Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает Channel NewsAsia.

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Речь идет об аудиозаписях, которые якобы задокументировали убийство журналиста.

По информации издания Daily Saba, президент Турции заявил, что среди 18 задержанных лиц в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашогги. Он подчеркнул, что "нет необходимости искать его где-то еще".

15 человек, прибывших в Стамбул и находящихся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашогги и где его тело. Саудовская Аравия может узнать об этом, заставив говорить этих 15 человек,

– отметил Эрдоган.

Напомним, 2 октября журналист Джамаль Хашогги посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше его не видели. Впоследствии появилась информация, что его убили сразу после прибытия, а тело расчленили. Сейчас обе стороны, и Саудовская, и турецкая, проводят расследование. Впрочем, последние заявляют, что прокуратура Саудовской Аравии дело затягивает и на контакт идет не охотно.

Кто такой Джамаль Хашогги?

В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

УБИЙСТВО ЖУРНАЛИСТА ДЖАМАЛЯ ХАШОГГИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ