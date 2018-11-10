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      Вбивство журналіста Хашоггі: Туреччина передала аудіодокази кільком країнам світу

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      Джамаль Хашоггі
      Джамаль Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Туреччина має докази щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі з Саудівської Аравії, які вже встигла надіслати закордонним партнерам, зокрема, Сполученим Штатам Америки, Великій Британії, Франції та Німеччині.

      Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган, передає Channel NewsAsia.

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      Йдеться про аудіозаписи, які начебто задокументували вбивство журналіста. 

      За інформацією видання Daily Saba, президент Туреччини заявив, що серед 18 затриманих осіб в Саудівській Аравії є вбивця журналіста Джамаля Хашоггі. Він наголосив, що "немає потреби шукати його десь ще".

      15 осіб, які прибули в Стамбул і які знаходяться серед 18 затриманих саудівськими владою, точно знають, хто вбив Джамаля Хашоггі і де його тіло. Саудівська Аравія може дізнатися про це, змусивши говорити цих 15 чоловік,
       – зазначив Ердоган.

      Нагадаємо 2 жовтня журналіст Джамаль Хашоггі відвідав консульство Саудівської Аравії в Стамбулі і більше його не бачили. Згодом з'явилась інформація, що його вбили одразу після прибуття, а тіло розчленували. Наразі обидві сторони, і саудівська, і турецька, проводять розслідування. Втім, останні заявляють, що прокуратура Саудівської Аравії справу затягує і на контакт йде не охоче.

      Хто такий Джамаль Хашоггі? У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      ВБИВСТВО ЖУРНАЛІСТА ДЖАМАЛЯ ХАШОГГІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: журналісти ЗМІ Жертви Новини Туреччини Реджеп Ердоган Джамаль Хашоггі Розслідування Саудівська Аравія Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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