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      Украинцы покупают по три килограмма золота на неделю

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      Украинцы покупают по три килограмма золота на неделю
      Украинцы покупают по три килограмма золота на неделю / inzoloto.ru

      За 2018 год украинцы купили более 131 килограмм золотых слитков. Если разделить это на количество недель в году, то получается что драгоценный металл покупают по три килограмма в неделю. Такие цифры обнародовал один из крупнейших банков Украины – "Приватбанк".

      Обычно клиенты покупают в банке классические 100-граммовые слитки, сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

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      Руководитель управления банковских металлов "Приватбанка" Максим Бродян сказал, что также покупают и коллекционные подарочные слитки от 1 грамма до тройской унции.

      Что такое тройская унция?Тройская унция – это специальная единица измерения, используемая для определения массы драгоценных металлов (золота, серебра, палладия, платины и т.п.) и камней. Кроме того, ее применяют и в других областях, например, в косметологии для измерения веса особо ценных ингредиентов. Масса тройской унции составляет 31,1034768 грамм.

      По прогнозам мировых аналитиков, цена на золото уже в 2019 году может достичь отметки 1450-1500 долларов за тройскую унцию. Сейчас цена же цена составляет 1300-1320 долларов за тройскую унцию.

      Стоит отметить, что банк продает золотые слитки через Центры банковских металлов в Киеве, Днепропетровске, Краматорске, Запорожье, а также через сеть центров обслуживания VIP-клиентов по всей Украине.

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      К слову, с 18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировал этот банк. После этого, в июне 2018 года НБУ подал судебный иск в Швейцарии против  Коломойского за невыполнения им обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительством по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.

      Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию ​​суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

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      Теги: Новости Украины Деньги Инвестиции Приватбанк Золото
      Источник: 24 Канал
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