Как сообщили 24 каналу инициаторы создания Украинского Pet Альянса из компании Animal ID, цель этой инициативы – поддержка национальных компаний, которые производят товары для животных, и готовы активно работать над тем, чтобы выводить свою продукцию на рынки Европы, США и Канады.

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Сообщается, что Украинский Pet Aльянс будет помогать развивать сеть дистрибьюторов, проводить маркетинговые акции, консультировать начинающих экспортеров относительно рынков, на которые они выходят.

Согласно исследованию Американской ассоциации товаров для домашних животных (APPA) за последний год уровень продаж в области товаров для животных достиг своего максимума за все время развития сегмента. Только в США они составили $123.6 млрд. В мире этот показатель составляет $261 млрд. Около 40% продаж компаний – корм для животных.

Проект также предусматривает, что участников альянса поддерживают менторы – представители компаний, уже работающих в США и Канаде: Collar – лидер украинского рынка, производящий товары для домашних любимцев, и Kormotech – глобальная компания, экспортирующая продукцию в 37 стран, лидер украинского рынка питания для кошек и собак.

Наша цель – поддерживать малый и средний бизнес Украины для повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке и за рубежом. Такая поддержка крайне необходима особенно сейчас, когда экономика Украины терпит потери, вызванные войной для сохранения рабочих мест в Украине и производственной активности,

– объяснила заместитель директора Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Олеся Залуская.

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В настоящее время в альянс производителей pet-товаров уже вошло 8 компаний, однако сбор анкет для приема в объединение продолжается.