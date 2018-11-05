Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені аби послабити тиск Кремля

Тиждень, що минув, характеризувався важливим подіями, які будуть мати подальше продовження та велике значення в контексті протистояння Україні російському агресору. Мова йде про засідання Ради Безпеки ООН, санкційний список Росії проти українців та українських компаній і підписання Угоди про співпрацю між Президентом України і Вселенським Патріархом Варфоломієм.

У вівторок, 30-го жовтня Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на Донбасі та в Азовському морі. Вісім країн-членів ЄС в Організації Об'єднаних Націй звернулись до Російської Федерації, аби вона припинила підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Такої ж позиції дотримуються і США.

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Крім того, важливим є і той факт, що сьогодні світова спільнота знає про провокації Росії в Азовському морі та районі Керченської протоки. Але Росія не йде на поступки, а з високою ймовірністю буде сприяти ескалації конфлікту на Сході України. В останнє питання України заслуховувалось на Раді Безпеки ООН 29-го травня.

За п'ять місяців, що минули між двома засіданням Ради Безпеки щодо нашої держави, ситуація не змінилась. Росія й надалі продовжує воювати проти України, нахабно порушуючи міжнародне право. Зауважимо, що сьогодні Кремль вдається до провокацій проти України на найвищому міжнародному рівні.

Саме так можна охарактеризувати пропозицію Росії надати слово під час засідання Ради Безпеки ООН представникам незаконної влади на окупованих територіях Донбасу. Переконаний, що це тільки початок і Москва й надалі буде намагатися вивести сепаратистів на міжнародний рівень, тому що для Росії є вкрай важливим зобразити проросійських бойовиків не у якості сепаратистів, а як повноправну та законну владу в ОРДЛО.

Вже 11 листопада Росія має наміри провести незаконні вибори на окупованих територіях Донбасу. Цими "виборами" Кремль вкотре порушує як законодавство України, так і Мінські домовленості. Проте, з високою ймовірністю Москва не змінить обраного нею курсу і буде провокувати ескалацію конфлікту на Донбасі. Активізація бойових дій в Україні вигідна Росії з декількох причин.

По-перше, Кремлю потрібно заповнювати інформаційний вакуум в Росії та відвернути увагу росіян від дійсно нагальних проблем таких як пенсійна реформа, складна економічна ситуація в країні та зростання незадоволення серед населення діями влади. Сьогодні центральні канали Росії говорять тільки про Україну.

При цьому вони замовчують теракт к Керчі, вибух біля будівлі ФСБ в Архангельську, який скоїв 17-річний юнак, аварію на авіаносці "Адмірал Кузнецов", загалом стан російської економіки та ганебну соціальну політику. Тому Росії потрібні нові яскраві інформаційні приводи, якими можна заповнювати медіапростір.

По-друге, ескалація конфлікту на Донбасі з точки зору Росії створить прецедент для захоплення нових територій та диктату власних умов врегулювання конфлікту у переговорах з Заходом. Звичайно, що такі умови не задовільнять ні Захід, ні Україну.

Поява санкційного списку Росії, в якому опинилися 322 громадянина України та 68 українських компаній, став кроком Москви, який буде мати своє продовження. Не можна виключати тієї ймовірності, що це був жест по відношенню не так до України, як до Заходу. Символічно, що публікація цього списку відбулася 1 листопада – в день, коли до України з візитом завітала Ангела Меркель.

Існує вірогідність, що у разі введення нових санкцій з боку ЄС по відношенню до Росії, ця країна введе дзеркальні санкції проти європейських політиків та бізнесменів. Розрахунок тут доволі простий – розхитувати Європу зсередини, граючи на незадоволені окремих європейських політиків та бізнесменів політикою ЄС по відношенню до Кремля. Перш за все, це стосується еліт Німеччини, Італії, Іспанії, Угорщини, частково Австрії.

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Наприкінці тижня, а саме 3 листопада, Петро Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій підписала Угоду про співпрацю. Угода не містить конкретної дати проведення Собору щодо надання Україні Томосу, але важлива тим, що прописує алгоритм надання автокефалії українській православній церкві.

З огляду на це, в найближчий період, а саме до проведення президентських виборів в Україні, наша держава має активізуватися на міжнародній арені. Мета такої активізації цілком чітка та зрозуміла: надавати міжнародній спільноті об'єктивну інформації про протиправні дії РФ та разом з іноземними партнерами виробляти та втілювати в життя нові тактики протидії гібридним атакам Кремля.

У яких напрямках потрібно працювати

Основним таким напрямком бачиться посилення вже діючих та введення нових санкцій міжнародної спільноти проти Росії як відповідь на проведення незаконних виборів в ОРДЛО. Після 11 листопада США та ЄС мають подумати про нові санкції для найближчого оточення Путіна та важливих галузей російської економіки. Перш за все, мова йде про енергетичний сектор, ВПК, фінансову, банківську сфери і галузі ІТ.

Якщо говорити про наші успіхи щодо отримання Томосу, маємо розуміти, що Москва буде активно використовувати питання православної віри проти України. Тому міжнародна спільнота повинна отримати чітке бачення та дорожню карту дій України по відношенню до московського патріархату. Адже слід очікувати провокацій з боку Кремля.

Крім того, Україна повинна активізуватися в ООН щодо ідеї введення миротворчої місії на Донбас. Ми розуміємо, що перемога над Росією – це поєднання політичних, дипломатичних, військових та інформаційних кроків. Міжнародна спільнота має поставити Кремль перед фактом, що цивілізований світ підтримує введення миротворчої місії. І коли тільки одна Росія буде проти цього, така ситуація створить нові можливості для протидії Росії.

З огляду на те, що Москва буде всіляко намагатися втрутитися у хід президентських виборів в Україні, ми маємо активізуватися як всередині країни, так і за її межами. Саме зараз потрібно доносити світовій спільноті правду про Росію.

Правду про її дії, які становлять загрозу не тільки Україні, але й усім тим демократіям світу, що не бажають миритися з бажанням Путіна нав'язувати власну волю виключно силою. Тут бачиться доцільним активна співпраця з країнами Заходу, які стали жертвами кібератак Росії. Перш за все, з США.

У ХХІ столітті потрібно покласти край такій політиці, або ж змиритися з тим фактом, що нині демократія програє тиранії. Переконаний, що наша держава обирає перший варіант. Тепер слово за іншими країнами, які поважають право на незалежність, свободу та суверенітет.

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