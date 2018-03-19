Український державний апарат робить трешові карикатури на російські витвори?

Ображаєтесь, коли нас з росіянами хтось називає братніми народами?

А дарма. Дуже дарма. Бо ось такі от перфоманси – це найчастіше все, на що у нас поки що здатні. Все, що ми можемо створити.

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Зробити неякісну, смішну й дешеву копію чогось російського.

Змавпувати якийсь російський хід, чи прийом. Перекласти якесь російське лайно українською мовою. Зробити погану пародію російського дурдому. І це стосується абсолютно усієї ідеологічної сфери.

Український державний апарат і досі залишається не просто молодшим братом російського. Це молодший брат із розумовою відсталістю і пригальмованим розвитком.

Бо створювати щось ще більш огидне, ніж те, що створює Москва, здавалося б, дуже складно. Але у нас це добре виходить. Єдине, що добре виходить. Робити трешові карикатури на російські витвори.

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