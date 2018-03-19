19:08
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
-5°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Владимир Шередега
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Владимир Шередега

Український державний апарат робить трешові карикатури на російські витвори?

124
Карикатура на Путіна
Карикатура на Путіна / Український тиждень

Ображаєтесь, коли нас з росіянами хтось називає братніми народами?

А дарма. Дуже дарма. Бо ось такі от перфоманси – це найчастіше все, на що у нас поки що здатні. Все, що ми можемо створити.

Читайте також: Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради

Зробити неякісну, смішну й дешеву копію чогось російського.

Змавпувати якийсь російський хід, чи прийом. Перекласти якесь російське лайно українською мовою. Зробити погану пародію російського дурдому. І це стосується абсолютно усієї ідеологічної сфери.

Український державний апарат і досі залишається не просто молодшим братом російського. Це молодший брат із розумовою відсталістю і пригальмованим розвитком.

Бо створювати щось ще більш огидне, ніж те, що створює Москва, здавалося б, дуже складно. Але у нас це добре виходить. Єдине, що добре виходить. Робити трешові карикатури на російські витвори.

Читайте також: У Верховній Раді планують законодавчо затвердити незаконність російських виборів

Автор: Владимир Шередега
Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Публикации Украина – Россия Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украинский телеканал попал в скандал из-за смерти российского актера Табакова
сегодня, 18:31 Украинский телеканал попал в скандал из-за смерти российского актера Табакова
309
Путин встретился с соперниками: Собчак россияне не услышали, Явлинский говорил об Украине
сегодня, 18:47 Путин встретился с соперниками: Собчак россияне не услышали, Явлинский говорил об Украине
157
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук