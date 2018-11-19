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      Умер известный наркобарон Эктор Бельтран Лейва

      174 Читати новину українською
      Эктор Бельтран Лейва
      Эктор Бельтран Лейва / itv

      В больнице мексиканского города Толука умер известный наркобарон Эктор Бельтран Лейва. Причиной его смерти стал инфаркт.

      Об этом сообщило издание Business Standart.

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      Наркокартель Бельтран Лейва – одна из крупнейших преступных организаций в Мексике. Картель ответственен за транзит и оптовую торговлю кокаином, производство и оптовую торговлю марихуаной и героином. Также организация управляет многочисленными транзитными коридорами, через которые осуществляется торговля наркотиками. Картель известен участием в контрабанде людьми, отмывании денег, вымогательстве, многочисленных похищениях, убийствах и контрабанде оружия.

      Эктор Бельтран Лейва возглавил преступную организацию после смерти своего брата 16 декабря 2009 года.

      В 2016 году его арестовали и должны были передать в США, однако это решение было отменено.

      Теги: Наркотики Мексика
      Источник: 24 Канал
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