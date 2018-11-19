В больнице мексиканского города Толука умер известный наркобарон Эктор Бельтран Лейва. Причиной его смерти стал инфаркт.

Об этом сообщило издание Business Standart.

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Наркокартель Бельтран Лейва – одна из крупнейших преступных организаций в Мексике. Картель ответственен за транзит и оптовую торговлю кокаином, производство и оптовую торговлю марихуаной и героином. Также организация управляет многочисленными транзитными коридорами, через которые осуществляется торговля наркотиками. Картель известен участием в контрабанде людьми, отмывании денег, вымогательстве, многочисленных похищениях, убийствах и контрабанде оружия.

Эктор Бельтран Лейва возглавил преступную организацию после смерти своего брата 16 декабря 2009 года.

В 2016 году его арестовали и должны были передать в США, однако это решение было отменено.