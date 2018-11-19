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      Помер відомий наркобарон Ектор Бельтран Лейва

      416 Читать новость на русском
      Ектор Бельтран Лейва
      Ектор Бельтран Лейва / itv

      У лікарні мексиканського міста Толука помер відомий наркобарон Ектор Бельтран Лейва. Причиною його смерті став інфаркт.

      Про це повідомило видання Business Standart.

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      Наркокартель Бельтрана Лейва – одна із найбільших злочинних організацій у Мексиці. Картель відповідальний за транзит і гуртову торгівлю кокаїну, виробництво і гуртову торгівлю марихуаною та героїном. Також організація керує численними транзитними коридорами через які здійснюється торгівля наркотиками. Картель відомий участю у контрабанді людьми, відмиванні грошей, здирництві, численних викраданнях, вбивствах та контрабанді зброї.

      Ектор Бельтран Лейва очолив злочинну організацію після смерті свого брата 16 грудня 2009 року.

      У 2014 році. У 2016 році його заарештували та повинні були передати у США, проте це рішення було скасовано.

      Теги: Мексика Наркотики
      Джерело: 24 Канал
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