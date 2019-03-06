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      Унікальні документи родини Івана Франка показали у Києві

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      Син Тараса Франка Роланд Франко
      Син Тараса Франка Роланд Франко / Дзеркало тижня

      5 березня у квартирі-музеї родини Івана Франка в Києві відкрилася унікальна експозиція "Завзятий Франковий сокіл", приурочена до 130-річчя від дня народження сина І. Франка – Тараса.

      130 років тому, а саме 9 березня, в родині Івана Франка народився другий син, якого батьки назвали на честь Шевченка – Тарасом, бо з'явився він на світ у день 75-ї річниці від дня народження Кобзаря.

      Тарас Франко

      В експозиції можна побачити унікальні речі, збережені у квартирі, куди в 50-ті роки родину Тараса Франка насильно переселили зі Львова і де зараз розташована Квартира-музей родини Івана Франка.

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      Серед них – оригінали документів, зокрема, свідоцтво про хрещення Тараса Франка (1893 рік), оригінали свідоцтв про навчання (1900-1909), залікові книжки Львівського (1909) та Віденського (1910) університетів, оригінали машинописів. Також представлено особисті речі Тараса Франка, книги, листи, світлини, періодичні видання того часу та художні роботи. Багато експонатів на широкий загал виставляються вперше.

      Тарас Франко

      Тарас Франко

      Серед іншого – документальні підтвердження, які демонструють боротьбу Франкового сина за збереження української мови у радянському Києві.

      Історичні раритети доповнені виставковими вітринами, які розповідають про таланти усіх дітей Івана Франка. Також представлено колекцію листів, які сини Франка адресували своїй матері – Ользі Хоружинській.

      Тарас Франко

      Тарас Франко
      Виставку, яку створено з фондових експонатів Міжнародного фонду Івана Франка, відкрив син Тараса Франка – Роланд Франко.

      Роланд Франко
      Роланд Франко / Фото Дзеркало тижня

      На відкритті оновленої експозиції були присутні керівники Франкових музеїв із Києва, Львова, Дрогобича та Нагуєвичів, а також франкознавці, науковці та шанувальники Франка.

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости культуры Публикации История
      Источник: 24 Канал
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