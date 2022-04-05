Страшную правду рассказал 5 апреля Антон Геращенко в телеграме. Враги открыли огонь на Старо-Бороденской трассе Киевской области.
Заметьте Выходят за пределы квалификации, – Венедиктова о зверствах российских войск
Враги расстреляли мирных граждан Украины из пулемета
В частности 5 апреля стало известно, что под селом Лубянка оккупанты расстреляли три гражданских автомобиля.
Со стороны села на гражданских выехал бронеавтомобиль орков и без всяких причин расстрелял их из пулемета. Пежо с номером ІННА вспыхнул, потому что багажнику были канистры с бензином, тело полностью сгорело,
– говорится в сообщении.
Все остальные тела людей, возможно, можно узнать. Их оккупанты цинично убили прямо в автомобилях.
Оккупанты как звери расстреляли мирных людей в автомобилчх на Киевщине / Фото Pravda Gerashchenko