Как отмечают СМИ, это может негативно сказаться на переговорах о членстве Украины в ЕС. Что известно о скандале и как на него реагируют в Европе – в метариале.

Издание Brussels Reporter отреагировало на скандал об отстранении государственной лаборатории Института общественного здоровья имени Марзеева от проведения проверок качества медикаментов. Государственное учреждение, аккредитованное ВОЗ, почти 7 месяцев не получает направлений от Гослекслужбы, что может привести к ее банкротству. Зато контрольную функцию передают частной лаборатории "Добробут-Ликилаб", которая была создана в августе прошлого года и почти сразу получила лицензию. По данным СМИ, она может быть связана с руководством Гослекслужбы.

Для людей это очень большой риск, потому что есть лекарственные средства, которые условно прошли определенный контроль, получили сертификат качества, попали на аптечную полку ... Как нам не верить листу бумаги, в котором написано сертификат качества, который Государственная служба по лекарственным средствам направила на проведение контроля в ту или иную лабораторию?",

– говорит Олег Климов, фармацевт, член Совета Международной Федерации Фармацевтов (FIP) и Американской Фармацевтической Ассоциации (APhA).

СМИ пишет о других возможных нарушениях руководителя Гослекслужбы Романа Исаенко. Получив должность, он назначил своим заместителем друга Владимира Короленко. Чиновники якобы организовали схему получения взяток от производителей лекарств из Европы и Азии, к которым мог быть причастен сотрудник СБУ Валентин Оврамец. Ситуация в отрасли идет в разрез с заявлениями руководителей Минздрава Украины, которая добиваются заключения соглашения о "фармбезвизе" с Евросоюзом.

Безответственные действия руководства Государственной службы Украины по лекарственным средствам ставят под угрозу не только перспективы "фармбезвиза" между Украиной и ЕС, но и сами переговоры о вступлении Киева в союз, что, среди прочего, будет включать интеграцию национальной системы оценки качества лекарств в общеевропейскую,

– считают журналисты.

Народный депутат Александр Копыленко обратился в НАБУ, Офис генпрокурора, ГБР, Нацполицию, Службу безопасности Украины и НАПК с требованием дать оценку действиям руководства Гослекслужбы. В частности, НАПК, по мнению избранника, должно проверить возможный конфликт интересов: руководитель новосозданной лаборатории "Добробут-Ликилаб" Игорь Лесик является мужем начальницы отдела организации госконтроля качества лекарственных средств Гослекслужбы Елены Вережниковой. Копыленко отметил, что государственная лаборатория Института имени Марзеева – единственная в Украине получила оценку ВОЗ по качеству, безопасности и эффективности лекарственных препаратов.

6 августа Гослекслужба сообщила о приостановлении аттестации государственной лаборатории Института имени Марзеева на проведение контроля качества медикаментов. Это решение объяснили результатами внеплановой проверки.

"Фармбезвиз" – это предложение расширить действие соглашения ACAA ("промышленного безвиза") между Украиной и ЕС на фармацевтический сектор. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, такое решение может дать толчок "для экономического развития отрасли и государства".