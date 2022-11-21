Российские спецслужбы пытали херсонцев

Во время оккупации Херсона российские представители спецслужб России в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

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Правоохранители обнаружили документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".

А также изъяли резиновые дубинки, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен.

В камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие,

– говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время устанавливают всех пострадавших от действий представителей оккупационных властей. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Херсоне нашли уже четвертую пыточную / Фото Прокуратура

Важно! После деоккупации правого берега Херсона стали известны очередные факты зверств россиян над украинцами. Как и на Севере Украины, Харьковщине, Херсонщине находят пыточные, места незаконного содержания людей и т.д.

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