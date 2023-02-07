Речь идет о депутате от Социалистической партии Звонимира Стевич. В сети обнародовали кадры, на которых ясно видно, что именно смотрел чиновник.
Достойно внимания Путину – плохо, а будет еще хуже: президент Сербии может ввести санкции против России
Депутата подловили на просмотре порно
Интересно, что Стевич просматривал пикантное видео во время дискуссии о европейском плане по Косово, когда президент Сербии Александар Вучич говорил о большом давлении на страну. Примечательно, что сам Стевич родом из Косово и Метохии.
Депутат является членом комитета по Косово и Метохии, а также заместителем члена комитета по конституционным вопросам и законодательства и комитета по административно-бюджетным вопросам.
Депутат смотрел порно в парламенте / Скриншот
Серия может применить санкции в отношении России
- Партия свободы и справедливости в феврале 2023 года предложила ввести санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич ответил. Он отметил, что "может быть, придется на это пойти".
- В январе Сербия неожиданно решила направить в Украину гуманитарную помощь. Она направлена на поддержку энергосистемы страны.
- Напомним, что Сербия считает Россию своей союзницей на международной арене. Страна даже отказалась вводить антироссийские санкции, вводимые весь мир.
- Кроме того, Сербия не передавала Украине оружие.
- Дмитрий Кулеба заявил, что с Сербией идет работа со стороны ЕС и США. Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда ничего плохого не сделала Сербии. Украина уважает ее территориальную целостность.
- Кулеба отметил, что позиция Сербии по отношению к Украине должна быть гораздо более благосклонной.