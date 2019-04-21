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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      В чем одна из проблем демократии

      141 Читати новину українською
      Виталий Дейнега
      Виталий Дейнега / facebook.com

      Выбор в демократической Украине не всегда руководствуется логикой и логическим мышлением. Поэтому как никогда важна реформа образования. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      О демократии

      – Я впервые голосовал в 2002 году. И тогда мне казалось, что демократия это классно, потому что это именно ты делаешь выбор. А оказалось, что ты выбираешь иногда между тем, что тебе не нравится и еще больше не нравится.

      Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

      – Но все-таки ты в определенной степени являешься автором того, что происходит в стране. То есть ты взял на себя ответственность и наслаждаешься результатами своего выбора. Я считаю, это классно.

      Почему украинцы голосуют не "за", а "против"

      – Нет. То же самое в Америке происходит, да и кругом. Если вы смотрели, например, дебаты Хиллари с Трампом, они оба выглядели ужасно. Если пообщаться с американцами, то они говорили: "We had two terrible candidates" (Мы имели двух ужасных кандидатов). Выбирали, что меньшее зло. Ну и выбрали Трампа. Сейчас "наслаждаются".

      О битве рейтингов и антирейтингов

      – Поэтому это нормально. Смотрите, президентские выборы – это всегда битва антирейтингов. А парламентские – рейтингов. Очень важно, чтобы политсилы (особенно молодые) не перепутали. Потому что в парламенте человек имеет один тур. Выбор из большого количества. И выбирают ту партию, которая более близка по каким принципам. Скажем, логика – "мы молодая демократия".

      И логика, по которой люди делают этот исторический выбор, иногда не очень подвергается критическому мышлению. Но что поделаешь. В этом и есть демократия. Мы, в том числе, растем как общество. Мы начинаем немного умнеть. Мы начинаем видеть, что главная в этой стране даже не медреформа и не реформа армии, а реформа образования.

      Видео: интервью с Виталием Дейнегой

      Смотрите видеомарафон о выборах на 24 канале:

      Какой была явка избирателей в первом туре голосования?Явка избирателей в первом туре выборов президентских выборов составила 62,8% от количества зарегистрированных. Самыми активными оказались граждане Львовской (68,91%) и Волынской областей (68,4%), а также жители Киева (68,05%). Наименьшей была явка среди жителей Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,78%) областей.


      Явка в первом туре президентских выборов-2019: инфографика

      Какой была явка на президентских выборах за все годы независимости Украины?На прошлых президентских выборах 2014 года явка избирателей по Украине составила 59,48%. Наибольшая явка была в 1991 году – 84,16%.


      Явка на выборах президента в предыдущие годы

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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