09:52
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Злой Одессит

      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов

      628
      На месте "Смоленской катастрофы", фото 13 апреля 2010
      На месте "Смоленской катастрофы", фото 13 апреля 2010 / Радіо Свобода

      "Польское радио" в очередной раз обратило внимание своих слушателей на случившуюся 9 лет назад трагедию с самолетом Ту-154М, президента Польши Леха Качиньского.

      Правда, на этот раз уже ссылаясь не на предположения, а на появившуюся информацию о том, что в ходе изучения обломков самолета, в лаборатории судебно-взрывчатых веществ (Forensic Explosives Laboratory) Министерства обороны Великобритании, на большинстве из них обнаружены следы тротила.

      Читайте также: "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской пропаганде за океаном

      Напомню, что президентский Ту-154М потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате катастрофы погибло 96 человек, в том числе и президент Польши. Версия о спланированной катастрофе уже достаточно давно витает в информационном пространстве, но более-менее внятные факты стали всплывать лишь в последнее время.

      Это стало возможным так же благодаря тому, что в 2018 году Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше абсолютно все обломки самолета Ту-154М, опираясь на чикагскую конвенцию.

      Как бы там ни было, но пока рано делать выводы. Тем не менее, не забываем, что именно этот Ту-154М проходил свой последний капитальный ремонт с 02.06.2009 по 23.12.2009 на ОАО "Авиакор – Авиационный завод" города Самара. А потому, есть над чем задуматься, ведь на мощностях российских предприятий ремонт проходят многие, как гражданские, так и военные самолеты со всех уголков мира.

      Кто его знает, возможно, применение взрывоопасных материалов при проведении ремонтных работ, это такая традиция у российских авиаспециалистов.

      В любом случае, Смоленская трагедия, своим эхом из прошлого, может в значительной степени повлиять на политический климат в ЕС. Ведь впавшую в анабиоз центрально-европейскую негу расшевелить способны лишь ее неспокойные восточные соседи.

      Читайте также: Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая

      blog_ava
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      сегодня
      492
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Новости Польши Публикации Взрыв Европа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Национальная гвардия: кого и от кого она защищает
      сегодня , 09:01 Национальная гвардия: кого и от кого она защищает
      Євгенія Мазур 1
      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      сегодня , 08:40 В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      Злой Одессит 627
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      25 марта , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      380
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      сегодня , 07:39 Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      492
      Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      25 марта , 23:00 Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      Іван Яковина 246
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук