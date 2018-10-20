В Совете Европы возлагают ответственность за теракт в Керчи на Россию

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, в том числе, и за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова после встречи с Турбьерном Ягландом.

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Генсек Совета Европы подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексированном Крыму полностью контролируется Россией.

Денисова также сообщила, что до конца недели будет находиться с рабочим визитом во французском Страсбурге, где будет обсуждаться дальнейшее развитие национального превентивного механизма противодействия пыткам, расизма и нетерпимости, а также защите персональных данных.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи