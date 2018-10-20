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      В Совете Европы возлагают ответственность за теракт в Керчи на Россию

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      Встреча Денисовой с Ягландом
      Встреча Денисовой с Ягландом / Фото из соцсетей

      Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, в том числе, и за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи.

      Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова после встречи с Турбьерном Ягландом.

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      Генсек Совета Европы подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексированном Крыму полностью контролируется Россией.

      Денисова также сообщила, что до конца недели будет находиться с рабочим визитом во французском Страсбурге, где будет обсуждаться дальнейшее развитие национального превентивного механизма противодействия пыткам, расизма и нетерпимости, а также защите персональных данных.

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

       

      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости политики ПАСЕ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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