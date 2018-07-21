В Украине разгорелся скандал вокруг заявления парамедиков

Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Ус призвал не вызвать скорую помощь к "бомжам, алкоголикам и наркоманам и другим асоциалам, которые не платят налоги".

Об этом говорится в обращении Уса, которое было опубликовано также и на странице организации в Facebook, однако вскоре пост удалили, сообщает the-village.com.ua.

Он напугал украинцев, что таким вызовом они лишат чью-то мать или ребенка помощи.

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А потом бригада должна везти асоциала в больницу, где на соседней кровати может лежать ваша мать или ребенок и нюхать этого замечательного пациента,

– написал Ус.

По мнению председателя союза, неоказание медицинской помощи асоциальным людям является проявлением европейской культуры.

"Итак, если вы действительно сознательный и хотите помочь бомжу – поднимите его, поцелуйте, заберите домой - помойте, дайте денег и накормите – именно это и есть настоящая помощь... Бомжи – не медицинская проблема, а социальная. Не тратьте бюджетные средства зря", – написал он.