В Україні розгорівся скандал довкола заяви парамедиків

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус закликав не викликати швидку допомогу до "бомжів, алкоголіків і наркоманів та інших асоціалів, які не платять податки".

Про це мовиться у зверненні Вуса, яке було опубліковане також і на сторінці організації у Facebook, однак невдовзі пост видалили, повідомляє the-village.com.ua.

Він налякав українців. Що таким викликом вони позбавлять чиюсь матір чи дитину допомоги.

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А потім бригада повинна везти асоціала у лікарню, де на сусідньому ліжку може лежати ваша матір чи дитина і нюхати цього чудового пацієнта,

– написав Вус.

На думку голови спілки, ненадання медичної допомоги асоціальним людям є проявом європейської культури.

"Отже, якщо ви дійсно свідомий і хочете допомогти бомжу – підніміть його, поцілуйте, заберіть додому – помийте, дайте грошей і нагодуйте – саме це і є справжня допомога... Бомжі – не медична проблема, а соціальна. Не витрачайте бюджетні кошти дарма", – написав він.