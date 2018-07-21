Голова спілки парамедиків роз’яснив, коли потрібно викликати "швидку" безпритульним

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус, який 20 липня оскандалився своєю заявою щодо меддопомоги безхатченкам, роз’яснив власну позицію.

Напередодні довкола Вуса розгорівся скандал. Мовилося, що Вус нібито закликав не викликати швидку допомогу для безпритульних, наркозалежних та людей у стані алкогольного сп'яніння.

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Тепер ж голова Спілки парамедиків додав, що закликає людей перевіряти стан людей на вулиці перед тим, як викликати "швидку".

Перевірте безпритульного, чи справді йому потрібно допомога, потім викликайте лікарів,

– зазначив Вус

Він додав, що є люди свідомі і не свідомі: "Свідома людина, якщо бачить людину у підозрілому стані, самостійно підходить і перевіряє її стан, свідомість та дихання. Псевдосвідома людина проходить повз, не бачить, що сталось, викликає швидку та думає, що вона робить добро".

За словами Вуса, у літній час люди часто п’ють і залишаються на вулиці. При цьому допомога їм потрібна соціальна, а не медична. Він додав, що у більшості випадків бригада приїжджає дарма.