Скоро не буде кому працювати: проблеми парамедиків на Черкащині

На Черкащині гостро бракує медиків, а техніка та обладнання у лікарнях подекуди вийшла з ладу. Тож, надати гідну допомогу пацієнтам медики не завжди можуть. Міністерство охорони здоров'я доручило вивчити проблеми області, які місцева влада роками не вирішувала.

Зарплата мінімальна, а роботи багато. Люди фактично живуть на роботі, відпрацьовуючи додаткові зміни за тих, хто звільнився.

"На машині три водії, не вистачає одного, тому що не йдуть нові люди, мотивація не те, що нульова, вона в мінусі", – розповів водій швидкої Андрій Нікольський.

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Така ж проблема й з лікарями, через низьку зарплату парамедики залишають роботу. В області неукомплектовані 22 бригади "швидкої допомоги", а для нормальної роботи потрібно ще щонайменше 30 автівок. Суттєвого оновлення потребує й база медобладнання, до того ж, Черкащина одна із двох областей в Україні, де немає єдиного диспетчерського пункту.

Коли виклики приходять на один пункт, потім на інший, на третій – вони передаються по інстанціях – це подовжує шлях до пацієнта, а було б набагато швидше,

– прокоментували диспетчер Черкаської станції швидкої допомоги Наталія Беліцька.

За словами парамедиків, щоб реанімувати центр необхідні чималі кошти. Проте їх на всі потреби, звичайно, не вистачає, а державні програми розвитку центрів екстреної допомоги не працюють вже давно.

"Зараз виникло питання про відновлення державних програм фінансування швидкої допомоги, транспорту і по заробітнім платам, єдине, що хотілося б попросити і побажати уряду успіху, аби вони це зробили якомога швидше, бо у нас скоро реально не буде кому працювати", – сказав директор Обласного центру екстреної меддопомоги Ігор Фесун.

З минулого тижня проблеми екстреної допомоги по всій Україні вивчають представники Всесвітньої організації охорони здоров’я на замовлення вітчизняного МОЗу. Вони з'ясовують чого найбільше не вистачає парамедикам.

Люди, які в стані стресу, не можуть мати низьку платню, повинні мати гідну, бо це та сфера, де це має бути пріоритетом, випадкова людина в цій сфері – це вбивця,

– сказав представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Ігор Холодило.

Через два місяці роботи представники ВООЗ передадуть свої висновки Міністерству охорони здоров’я. Надалі на їх основі мають розробити програму розвитку швидкої допомоги в Україні.