Скоро некому будет работать: проблемы парамедиков в Черкасской области

В Черкасской области остро не хватает медиков, а оборудование в больницах кое-где вышло из строя. Поэтому, предоставить достойную помощь пациентам медики не всегда могут. Министерство здравоохранения поручило изучить проблемы области, которые местная власть годами не решала.

Зарплата минимальная, а работы много. Люди фактически живут на работе, отрабатывая дополнительные смены тех, кто уволился.

"На машине три водителя, не хватает одного, потому что не идут новые люди, мотивация не то, что нулевая, она в минусе", – рассказал водитель скорой Андрей Никольский.

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Такая же проблема и с врачами, из-за низкой зарплаты парамедики покидают работу. В области неукомплектованы 22 бригады "скорой помощи", а для нормальной работы нужно еще не менее 30 автомобилей. Существенного обновления требует и база оборудования, к тому же, Черкасская область одна из двух областей в Украине, где нет единого диспетчерского пункта.

Когда вызовы приходят на один пункт, затем на другой, на третий – они передаются по инстанциям – это удлиняет путь к пациенту, а было бы гораздо быстрее,

– прокомментировал диспетчер Черкасской станции скорой помощи Наталья Белицкая.

По словам парамедиков, чтобы реанимировать центр необходимы немалые средства. Однако их на все потребности, конечно, не хватает, а государственные программы развития центров экстренной помощи не работают уже давно.



"Сейчас возник вопрос о восстановлении государственных программ финансирования скорой помощи, транспорта и относительно заработной платы, единственное, что хотелось бы попросить и пожелать правительству успеха, чтобы они это сделали как можно быстрее, потому что у нас скоро реально не будет кому работать", – сказал директор областного центра экстренной медпомощи Игорь Фесун.



С прошлой недели проблемы экстренной помощи по всей Украине изучают представители Всемирной организации здравоохранения по заказу отечественного Минздрава. Они выясняют чего больше всего не хватает парамедикам.

Люди, которые в состоянии стресса, не могут иметь низкую плату, должны иметь достойную, потому что это та сфера, где это должно быть приоритетом, случайный человек в этой сфере – это убийца,

– сказал представитель Всемирной организации здравоохранения Игорь Холодило.

Через два месяца работы представители ВОЗ передадут свои выводы Министерству здравоохранения. В дальнейшем на их основе должны разработать программу развития скорой помощи в Украине.