Валентин Наливайченко представил собственный план реформирования медицинской отрасли

Качественная и доступная медицина для всех. Чтобы это стало реальным, отрасль должна финансироваться минимум на уровне 7 процентов от ВВП.

В этом убежден кандидат в президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко. Собственный план реформирования не только медицинской отрасли, а экономики в целом он представил общине Львова.

"Первое – мы вернем украденное из оффшоров. Это миллиарды долларов. Я сегодня об этом говорил на встрече с трудовым коллективом. Второе. В бюджете больше не будет такого несправедливого распределения, когда власти – все, а людям труда ничего. И третье. На самом деле надо заниматься созданием рабочих мест и восстанавливать экономику", – сказал кандидат в президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Во время встречи с медиками Наливайченко заявил, что работники этой отрасли, как и других профессий, должны получать приличную зарплату. Вместе с тем немало врачей в Украине зарабатывают чуть больше четырех тысяч гривен в месяц. Поэтому массово выезжают за границу.

"Вся беда в том, что чиновники не лечатся в Украине. Они не могут понять. У них есть свои врачи за рубежом, которые оказывают им помощь. Консультативную, профилактику. И поэтому они далеки от проблем медицины", – отметила заслуженный врач, доверенное лицо кандидата в президенты Валентина Наливайченко Любовь Слепова.

По словам Валентина Наливайченко, чтобы в Украине изменить ситуацию к лучшему и поднять уровень жизни, будущий президент в первую очередь должен заботиться о здоровье нации, качестве медицинских услуг, доступности лекарств и приличной оплате труда.