Валентин Наливайченко представив власний план реформування медичної галузі

Якісна і доступна медицина для всіх. Аби це стало реальним, галузь має фінансуватися щонайменше на рівні 7 відсотків від ВВП.

В цьому переконаний кандидат в президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко. Власний план реформування не лише медичної галузі, а економіки в цілому він представив громаді Львова.

"Перше – ми повернемо вкрадене з офшорів. Це мільярди доларів. Я сьогодні про це говорив на зустрічі з трудовим колективом. Друге. В бюджеті більше не буде такого несправедливого розподілення, коли владі – все, а людям праці нічого. І третє. Насправді треба займатись створенням робочих місць і відновлювати економіку", – сказав кандидат у Президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Під час зустрічі з медиками Наливайченко заявив, що працівники цієї галузі, як і інших професій, мають отримувати пристойну зарплату. Натомість чимало лікарів в Україні заробляють трохи більше чотирьох тисяч гривень на місяць. Тому масово виїжджають за кордон.

"Вся біда в тому, що можновладці не лікуються в Україні. Вони не можуть збагнути. Бо в них є власні лікарі за кордоном, які надають їм допомогу. Консультативну, профілактику. І тому вони далекі від проблем медицини", – зазначила заслужений лікар, довірена особа кандидата у президенти Валентина Наливайченка Любов Слєпова.

За словами Валентина Наливайченка, аби в Україні змінити ситуацію на краще та підняти рівень життя, майбутній президент в першу чергу має дбати про здоров'я нації, якість медичних послуг, доступність ліків і пристойну оплату праці.