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      Валентин Наливайченко представив власний план реформування медичної галузі

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      Якісна і доступна медицина для всіх. Аби це стало реальним, галузь має фінансуватися щонайменше на рівні 7 відсотків від ВВП.

      В цьому переконаний кандидат в президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко. Власний план реформування не лише медичної галузі, а економіки в цілому він представив громаді Львова.

      "Перше – ми повернемо вкрадене з офшорів. Це мільярди доларів. Я сьогодні про це говорив на зустрічі з трудовим колективом. Друге. В бюджеті більше не буде такого несправедливого розподілення, коли владі – все, а людям праці нічого. І третє. Насправді треба займатись створенням робочих місць і відновлювати економіку", – сказав кандидат у Президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Під час зустрічі з медиками Наливайченко заявив, що працівники цієї галузі, як і інших професій, мають отримувати пристойну зарплату. Натомість чимало лікарів в Україні заробляють трохи більше чотирьох тисяч гривень на місяць. Тому масово виїжджають за кордон.

      "Вся біда в тому, що можновладці не лікуються в Україні. Вони не можуть збагнути. Бо в них є власні лікарі за кордоном, які надають їм допомогу. Консультативну, профілактику. І тому вони далекі від проблем медицини", – зазначила заслужений лікар, довірена особа кандидата у президенти Валентина Наливайченка Любов Слєпова.

      За словами Валентина Наливайченка, аби в Україні змінити ситуацію на краще та підняти рівень життя, майбутній президент в першу чергу має дбати про здоров'я нації, якість медичних послуг, доступність ліків і пристойну оплату праці.

      blog_ava
      Смс-привітання на День Святого Валентина
      сьогодні
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      Теги: Новини України Валентин Наливайченко Медицина
      Джерело: 24 Канал
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