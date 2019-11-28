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      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      24 Канал Блоги Евгений Клопотенко
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Евгений Клопотенко

      Ваші смакові рецептори вибухнуть від задоволення: незвичні страви від Євгена Клопотенка

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      Незвичні поєднання – це неймовірно. / Unsplash

      Мозок буде панікувати. Мозок буде відчувати стрес. Мозок скаже, що він більше не хоче вам належати та захоче зійти на наступній зупинці. Мозку буде страшно. Мозок буде горланити як різаний та ридати. Десь буде боляче. Це варто пережити та видихнути.

      І світ їжі стане для вас іншим. Я підготував для вас добірку рецептів, які ламають. Це спочатку. Вас відпустить шок і ви по-іншому почнете сприймати життя.

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      1. Банани з цибулею та карі. Смажені на вершковому маслі. Зі шкіркою. З цибулею, карі, лимоном та сіллю. І це неймовірно.

      смажені банани

      2. Макарони з гречкою та грибами. Дивно, знаю. Але ж ви мені довіряєте, так? Гречка тут – це елемент, який додає структури. Її трошки, і вона твердувата. Як горішки чи насіння. І це просто геніально. Плюс класнінькі гливи, зелень та часник. Зис іс меджік.

      макарони з гречкою

      3. Проста картопля. Але непроста. Бо запечена вона з айвою. Два контрастних смаки. Вау.

      картопля з айвою

      4. Оладки з кабачками та бананами. Бог створив два прикольних, але різних продукта. А я взяв і поєднав. Всесвіт аплодує. Кабачок нейтральний, але відповідає за хрумку структуру. Банан солодкий та додає тягучості. Змішуєте, смажите, на хрумкі гарячі оладки викладаєте сметану, відчуваєте щастя.

      банани

      Божеволюйте із задоволенням.

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Food and Drinks
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