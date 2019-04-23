Вероятных нападавших уже не подозревают в убийстве, – СМИ

Вячеславу Вишневскому Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку изменили подозрение. Теперь их подозревают не в убийстве, а в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Наказание по этим обвинениям менее суровое – от 7 до 10 лет лишения свободы, сообщает "Слідство.Інфо".

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При этом за умышленное убийство подозреваемые мужчины могли получить более суровое наказание – лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение. Кроме того, издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что аналогично подозрение изменили Сергею Торбину. По версии следствия, он организовал группу нападавших.

В Генпрокуратуре пока информацию не комментируют. Однако ранее в суде подтвердили, что подозрение смягчили помощнику народного депутата Паламарчука Игорю Павловскому. Теперь дело переквалифицировали на "покрывание преступления".

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и был прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них на то время признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Что нужно знать об убийстве Гандзюк: