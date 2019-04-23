Вероятных нападавших уже не подозревают в убийстве, – СМИ
Вячеславу Вишневскому Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку изменили подозрение. Теперь их подозревают не в убийстве, а в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Наказание по этим обвинениям менее суровое – от 7 до 10 лет лишения свободы, сообщает "Слідство.Інфо".
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При этом за умышленное убийство подозреваемые мужчины могли получить более суровое наказание – лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение. Кроме того, издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что аналогично подозрение изменили Сергею Торбину. По версии следствия, он организовал группу нападавших.
В Генпрокуратуре пока информацию не комментируют. Однако ранее в суде подтвердили, что подозрение смягчили помощнику народного депутата Паламарчука Игорю Павловскому. Теперь дело переквалифицировали на "покрывание преступления".
Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и был прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них на то время признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.
Что нужно знать об убийстве Гандзюк:
- Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП
Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.
- 3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.
- 4 декабря 2018 года правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. Вероятно, Левин скрывается в Доминикане. Он объявлен в розыск.
- Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.
- 11 февраля главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. Того же дня за Мангера залог внесли. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.
- 3 апреля суд принял решение вернуть электронный браслет Мангеру, а также обязал его сдать загранпаспорт. Действие меры пресечения продлится 60 суток, то есть до 1 июня.
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