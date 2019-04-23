Ймовірних нападників вже не підозрюють у вбивстві, – ЗМІ
В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку змінили підозру. Тепер їх підозрюють не у вбивстві, а в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Покарання за цими звинуваченнями ймовірні винуватці можуть отримати менш суворе – від 7 до 10 років позбавлення волі, повідомляє "Слідство.Інфо".
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При цьому за умисне вбивство підозрювані чоловіки могли отримати суворіше покарання – позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або навіть довічне ув’язнення. Окрім того, видання із посиланням на власні джерела повідомляє, що аналогічно підозру змінили Сергієві Торбіну. За версією слідства, він організував групу нападників.
У Генпрокуратурі наразі інформації не коментують. Однак раніше у суді підтвердили, що підозру пом'якшили помічнику народного депутата Паламарчука Ігорю Павловському. Тепер справу перекваліфікували на "покривання злочину".
Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них на той час зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.
Що треба знати про вбивство Гандзюк:
- Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.
- 3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. Ймовірно, Левін переховується у Домінікані. Його оголошено у розшук.
- Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.
- 11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства Гандзюк. 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід: арешт на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Того ж дня за Мангера заставу внесли. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.
- 3 квітня суд прийняв рішення повернути електронний браслет Мангеру, а також зобов'язав його здати закордонний паспорт. Дія запобіжного заходу триватиме протягом 60 діб – тобто до 1 червня.