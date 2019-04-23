Ймовірних нападників вже не підозрюють у вбивстві, – ЗМІ

В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку змінили підозру. Тепер їх підозрюють не у вбивстві, а в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Покарання за цими звинуваченнями ймовірні винуватці можуть отримати менш суворе – від 7 до 10 років позбавлення волі, повідомляє "Слідство.Інфо".

Читайте також: Хто вбив Катю Гандзюк: що відомо про нападників на активістку з Херсона

При цьому за умисне вбивство підозрювані чоловіки могли отримати суворіше покарання – позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або навіть довічне ув’язнення. Окрім того, видання із посиланням на власні джерела повідомляє, що аналогічно підозру змінили Сергієві Торбіну. За версією слідства, він організував групу нападників.

У Генпрокуратурі наразі інформації не коментують. Однак раніше у суді підтвердили, що підозру пом'якшили помічнику народного депутата Паламарчука Ігорю Павловському. Тепер справу перекваліфікували на "покривання злочину".

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них на той час зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Що треба знати про вбивство Гандзюк: