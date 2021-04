К сожалению, Украина снова оказалась на вершине печального рейтинга – согласно оценкам Bloomberg в текущих темпов вакцинации коллективный иммунитет (75% вакцинированы населения) будет достигнут лишь за 10 лет. Далее читайте на украинском.

Чому економіка залежить від темпів вакцинації

Сподіваюсь, що вакцинування в найближчі місяці прискориться і для досягнення колективного імунітету знадобиться менше часу. Але вже очевидно, що припущення нашого грудневого прогнозу про вакцинування найбільш вразливих груп населення на наступного холодного сезону вже нереалістичні.

Результат цього провалу – не тільки людські життя, але й відчутний удар по економіці та відповідно рівню життя всього населення. Наскільки сильно вплине відсутність належного рівня вакцинації на гальмування відновлення економіки після коронакризи, оцінюватимемо в нашому новому макроекономічному прогнозі вже незабаром. Хоча і населення, і бізнес досить непогано адаптуються до нових умов, все ж карантини мають свою ціну та обмежуть економічну активність.



Деяким країнам знадобиться десятиліття, щоб вакцинувати 75% населення. І Україна, на жаль, в цьому числі / Грфіка Bloomberg

Тому, схоже, що наш прогноз зростання економіки цього року на 5,6% виявився занадто оптимістичним, хоча всі інші передумови для стрімкого посткризового відновлення залишаються.

Однак, ще раз підтверджується сумнозвісний вислів, що Ukraine never losing the chance to lose the chance.