Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима

Футбольный мундиаль в РФ обнажил наиболее болезненные точки режима Путина. Несмотря на мантры о якобы "выдающейся" организации чемпионата-2018, там уже проступают симптомы будущей "гангрены". Чемпионат стал для РФ непродолжительной ремиссией хронической болезни, при которой ослабевают или временно исчезают ее симптомы. Но после этого они проявляются еще сильнее и болезненней.

Главные маркеры, позволяющие прогнозировать ослабление РФ на фоне "самого успешного в истории" чемпионата, – страшная коррупция и тотальная показушность при его подготовке и проведении. Все организационные "успехи" основаны на колоссальном распиле и перераспределении бюджетных и спонсорских денег. При этом никто в РФ не просчитывал рентабельность дальнейшей эксплуатации инфраструктуры, как, собственно, не оценивали должным образом качество строительства.

Читайте также: "Слава Украине" от хорватов: Вукоевич прокомментировал ситуацию

Поэтому значительная часть из этих стадионов рискуют стать так называемыми "белыми слонами" – объектами непригодными к регулярной эксплуатации и обреченными на вымирание. Содержать и кормить этих "слонов" будут за счет российского общества в виде новых непопулярных решений и снижения и без того низких социальных стандартов. На эту футбольную эфемерщину в РФ тратятся сумасшедшие деньги. А бремя расплаты уже сегодня повисло гирями на ногах действующего и будущего поколений. И озвученное Медведевым повышение пенсионного возраста – лишь первый стон российского "белого слона".

За счет мундиаля в РФ создают параллельную реальность для внутреннего и внешнего потребления – более привлекательную и перспективную, чем существующая в реале. Сразу вспоминаются строки из БГ: "Над удолбанной Москвою в небо лезут леса, турки строят муляжи Святой Руси за полчаса". Эти "святые муляжи" призваны завуалировать экономические трудности РФ, усугубленные миллиардными финансовыми тратами и коррупцией при подготовке к чемпионату. Но такая "вуаль" действует лишь в условиях эйфории от мундиаля, которая развеется через неделю после финала.

Коррупциогенность чемпионата и в целом – РФ, а также – уровень вовлеченности в нее чиновников всех мастей критически велики. Чемпионат подтвердил, что торговля спортивным имиджем России, да и просто Россией, в этой стране – ключевой бизнес всех, причастных к распределению бюджетных денег. Стоит ли говорить о чиновниках, если простая французская "подруга" придворного кремлевского "бесогона" Михалкова зарабатывает на его близости к кремлевским бонзам, в том числе на организации встреч заинтересованных лиц с министром обороны Шойгу, как сообщает оппозиционное издание КуНР… Это при том, что во Франции огромное количество официальных представителей РФ.

Если же оценивать условный спортивный успех сборной РФ, на чем также делается пропагандистский акцент, то он может быть основан как на подкупе официальных лиц ФИФА, так и в области стимулирующей фармакологии. Об этом пишет в германской "Бильдт" влиятельный спортивный журналист Хайо Зеппельт, после расследований которого вскрыли допинговые схемы на Олимпиаде в Сочи, кришевавшиеся в РФ на официальном уровне. Он подтверждает свою версию тем, что антидопинговое агентство WADA неожиданно отстранили от отбора и исследования допинг-проб у футболистов в рамках ЧМ-2018.

Читайте также: "Слава Украине!": российский актер Боярский сделал заявление относительно скандала с Видой

Кроме того, даже поверхностный анализ игр сборной РФ и сопутствующих событий наталкивает на мысль, что в ФИФА за уши или за другие части тела тянули Россию к медалям. Показательные маркеры – нарочитая вялость испанцев в 1/8 плей-оф с россиянами, увольнение их тренера накануне ЧМ, нулевая реакция ФИФА на обвинения в адрес российских футболистов в неизвестных внутривенных инъекциях и вдыхании паров аммиака. Стоит вспомнить и "камерные" рукопожатия неожиданно подросшего на официальных фото на 20 см Медведева с президентом Хорватии при совместном просмотре футбола и решение принятое ими за 3 дня до матча о выкупе Сбербанком и ВТБ безнадежного долга крупнейшей в Хорватии торговой розничной сети. Все это можно рассматривать как элементы потемкинского муляжа под названием "РФ – великая спортивная держава".

ЧМ-2018 создал не так видимость российского "величия", как театр абсурда, в котором погрязла РФ. Опьянение же россиян и части международной публики "лучшим в истории" чемпионатом закончится тяжелым похмельем. Одних (того же Ван Бастена, позировавшего с Путиным) оно заставит вспомнить сбитый кремлевским Буком Боинг с его согражданами голландцами на борту, годовщина трагедии которого – 17 июля. Других же – то, что до пенсии, скорее всего, не удастся дотянуть. Ведь пенсионная планка для российских мужчин в 65 лет практически идеально коррелируется с показателем их средней продолжительности жизни в 65,9 лет.

Наиболее сокрушительный финал пиар-перезагрузки РФ может обостриться после встречи Путина и Трампа. Путину интересно получить максимальную международную легитимацию. А Трампу – персональный пиар в рамках его компании по одомашниванию политических дикарей, а также деньги и ресурсы, еще оставшиеся у Путина, которыми тот может оплатить персональный переговорный райдер своего визави. Однако эти мотивы слишком противоречивы и взаимоисключающи. Поэтому по мнению многих политологов «встреча года» не принесет ожидаемого результата обоим участником антрепризы…

До многих в мире протрезвление уже приходит. В том числе после просмотра презентованного в Брюсселе фильма "Один кубок мира по футболу, одна война, а сколько коррупции" о покупке Россией права на Мундиаль. Но одним из самых эмоциональных событий мундиаля, безусловно, стала шутливая выходка двух хорватских парней – Домагоя и Огнена, похоронившая все усилия российской пропаганды.

Неожиданный разрезающий пас Виды и Вуко взломал хитросплетения Кремля. Их изначально шутливое "Слава Украине" изменило ход истории на данном ее этапе. Два простых слова не просто обеспечили Хорватии 40 млн новых преданных болельщиков и довели ее пока до финала, но и выбило «болты» из геополитической конструкции Кремля. С путинского остова слетела дешевая мишура, скрывавшая добротный политический «эшафот». Вида и Вуко сами того не ведая затянули удавку на шее российского империализма. Причем до такой степени, что из российского «котлована» брызнули бессодержательные потоки сознания. Со стороны всех политических мастей и социальных надстроек. Ведь известно, что в РФ отключается сознание именно в момент ее активации на украинской теме.

В результате из якобы "респектабельной" РФ, которую Кремль выстраивал за миллиарды коррупционных долларов в рамках Мундиаля, вылезло узнаваемое всем "мурло". А коррумпированная ФИФА, начав войну с украинским слоганом и пытаясь угодить этим Путину, явило миру уникальный пример бесплатной имиджевой рекламы. Для "Слава Украины" стало гвоздем в крышку ее корявого гроба. А Украине подарила шанс стать нормальной страной…

Напоминаем, редакция не несет ответственности за мнения авторов.

Читайте также: "Слава Украине" на ЧМ-2018 в России: футболист Вида извинился перед россиянами