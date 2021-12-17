ВОЗ одобрила Novavax

В ВОЗ таким образом хотят расширить доступ к вакцинам, в частности, для стран с низким уровнем развития.

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Этот перечень вакцин имеет целью расширить доступ, в частности, для стран с низким уровнем развития, 41 из которых до сих пор не смогли вакцинировать даже 10% своего населения, тогда как 98 стран не достигли 40%,
– сказала помощница генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам здравоохранения Мариангела Симао.

Безопасность и эффективность вакцины доказана

В организации подчеркивают, что вакцина Covovax была оценена на основе обзора данных о качестве, безопасности и эффективности, плана управления рисками, программной пригодности и инспекций на месте производства, проведенных Генеральным контролером лекарственных средств Индии.

Техническая консультативная группа, состоящая из экспертов со всего мира, определила, что вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19. Было решено, что ее преимущества намного большие, чем любые риски. Поэтому эксперты решили, что Covovax можно использовать во всем мире.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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