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      Все делаем правильно, – реакция Украины на ноту МИД РФ о прекращении действия договора о дружбе

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      В МИД дали ответ Кремлю относительно ноты
      В МИД дали ответ Кремлю относительно ноты / Фото из открытых источников

      В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что официальный Киев, разорвав договор о дружбе с Россией, сделал все правильно. По мнению украинского внешнеполитического ведомства, это один из тех шагов, что делает Украину более демократической, европейской и, в конце концов, по-настоящему независимой.

      Как иронично заметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, "Россия с ответом не задержалась". Таким образом украинский дипломат уколол Москву из-за того, что среагировали аж спустя почти 6 месяцев после того, как украинский президент Петр Порошенко сделал первые заявления о разрыве договора о дружбе с РФ. Кроме того, ответ Кремля содержит аж 12 страниц.

      Читайте также: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины

      "И все 12 страниц о том, что это вроде бы только сама Украина систематически нарушала Договор. Например, Соглашение об Ассоциации с ЕС – это, по их убеждению, тоже является грубым нарушением. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократическими, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно", – отметил Климкин.

      12 марта на сайте МИД России появилась информация, что они направили ноту официальному Киеву. Причина – прекращение действия договора о дружбе между странами. По мнению российского внешнеполитического ведомства, именно Украина, а не Россия нарушала этот документ, вместо этого Москва не раз "заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы".

      Что касается самого прекращения действия договора о дружбе, то 6 декабря Верховная Рада поддержала соответствующий проект закона, 10 числа его подписал украинский президент Петр Порошенко, а 12-го – Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу.

       

      Что известно о договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?
      Это соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской федерации Борисом Ельциным. Фактически он действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и фактически.

      В январе 2018 года в Госдуме РФ заявили, что хотят денонсировать договор о дружбе РФ и Украины в части признания границ.

      17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. А 3 декабря он внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия настоящего договора. Законопроект был обозначен как неотложный.

      КАК ЕЩЕ СТОРОНЫ РЕАГИРОВАЛИ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ:

       

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      Теги: Украина – Россия Новости России МИД Украины Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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