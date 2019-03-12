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      Все робимо правильно, – реакція України на ноту МЗС РФ щодо припинення дії договору про дружбу

      511 Читать новость на русском
      У МЗС дали відповідь Кремлю щодо ноти
      У МЗС дали відповідь Кремлю щодо ноти / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що офіційний Київ, розірвавши угоду про дружбу з Росією, зробив усе правильно. На переконання українського зовнішньополітичного відомства, це один із тих кроків, що робить Україну більш демократичною, європейською та, зрештою, по-справжньому незалежною.

      Як іронічно зауважив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, "Росія з відповіддю не забарилася". Таким чином український дипломат вколов Москву через те, що зреагували аж через майже 6 місяців після того, як український президент Петро Порошенко зробив перші заяви щодо розриву договору про дружбу з РФ. Крім того, відповідь Кремля містить аж 12 сторінок.

      Читайте також: Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України

      "І всі 12 сторінок про те, що це начебто лише сама Україна систематично порушувала договір. Наприклад, Угода про Асоціацію з ЄС – це, на їхнє переконання, теж є грубим порушенням. Як і все, що ми робимо, аби бути більш демократичними, європейськими і, зрештою, по-справжньому незалежними. Отже, все робимо правильно", – зауважив Клімкін.

      12 березня на сайті МЗС Росії з'явилася інформація, що вони направили ноту офіційному Києву. Причина – припинення дії договору про дружбу між країнами. На переконання російського зовнішньополітичного відомства, саме Україна, а не Росія порушувала цей документ, натомість Москва не раз "заявляла про готовність до переговорів і обговорення конкретних пропозицій з модернізації договірно-правової бази". 

      Щодо самого припинення дії договору про дружбу, то 6 грудня Верховна Рада пітримала відповідний проект закону, 10 числа його підписав український президент Петро Порошенко, а 12-го – Закон про припинення з 1 квітня 2019 року дії договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією набув чинності.

      Що відомо про договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ?Це угода між Україною та Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично він є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.

      У січні 2018 року у Держдумі РФ заявили, що хочуть денонсувати договір про дружбу РФ та України в частині визнання кордонів.

      17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. А 3 грудня він вніс у Верховну Раду законопроект №0206 про припинення дії цього договору. Законопроект було позначено як невідкладний. 

      Як ще сторони реагували на припинення дії договору про дружбу:
      blog_ava
      Україна припинила дію договору про дружбу з Росією: у Кремлі почалася істерика
      сьогодні
      9396
      Теги: МЗС України Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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