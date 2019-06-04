Выпуск новостей за 10:00: Убийство 5-летнего ребенка. Столкновения в медуниверситете Одессы

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 10:00 – суд начал рассматривать дело о принятии меры пресечения двум полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла в Переяслав-Хмельницком. Из-за столкновений в Одессе под университетом травмы получили 28 человек.

Также в выпуске: В Украине вступил в силу новый закон, который ограничивает строительство домашних солнечных станций. В течение дня пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинского войска. Евросоюз хочет отменить безвиз для Албании из-за нестабильной ситуации в стране.

Источник: 24 канал