Выпуск новостей за 10:00: Убийство 5-летнего ребенка. Столкновения в медуниверситете Одессы
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 10:00 – суд начал рассматривать дело о принятии меры пресечения двум полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла в Переяслав-Хмельницком. Из-за столкновений в Одессе под университетом травмы получили 28 человек.
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Источник: 24 канал
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