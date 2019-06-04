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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Вбивство поліцейськими 5-річної дитини. Сутички в медуніверситеті Одеси

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 червня станом на 10:00 – суд почав розглядати справу про прийняття запобіжного заходу двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила у Переяславі-Хмельницькому. Через сутички в Одесі під медичним університетом травми отримали 28 людей.

      Також у випуску:

      Україні набрав чинності новий закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних станцій.

      Протягом дня проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українського війська.

      Євросоюз хоче скасувати безвіз для Албанії через нестабільну ситуацію у країні.

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      Теги: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Випуск новин Протести
      Джерело: 24 канал
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