Випуск новин за 10:00: Вбивство поліцейськими 5-річної дитини. Сутички в медуніверситеті Одеси

У випуску новин за 4 червня станом на 10:00 – суд почав розглядати справу про прийняття запобіжного заходу двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила у Переяславі-Хмельницькому. Через сутички в Одесі під медичним університетом травми отримали 28 людей.

Також у випуску: Україні набрав чинності новий закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних станцій. Протягом дня проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українського війська. Євросоюз хоче скасувати безвіз для Албанії через нестабільну ситуацію у країні.

Джерело: 24 канал