Випуск новин за 10:00: Вбивство поліцейськими 5-річної дитини. Сутички в медуніверситеті Одеси
У випуску новин за 4 червня станом на 10:00 – суд почав розглядати справу про прийняття запобіжного заходу двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила у Переяславі-Хмельницькому. Через сутички в Одесі під медичним університетом травми отримали 28 людей.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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