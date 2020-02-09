Выпуск новостей за 11:00: Трагедия на Запорожье. В Таиланде ликвидировали стрелка

В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 11:00 – трое маленьких детей утонули в пруду в Запорожской области. Трагедия произошла в селе Долинское. Малышам было всего по пять лет. Они играли на местном пруду и провалились под лед. Военного, расстрелявшего людей возле торгового центра и захватившего 16 заложников, таки удалось ликвидировать.

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