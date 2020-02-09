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      Выпуск новостей за 11:00: Трагедия на Запорожье. В Таиланде ликвидировали стрелка

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 11:00 – трое маленьких детей утонули в пруду в Запорожской области. Трагедия произошла в селе Долинское. Малышам было всего по пять лет. Они играли на местном пруду и провалились под лед. Военного, расстрелявшего людей возле торгового центра и захватившего 16 заложников, таки удалось ликвидировать.

      Также в выпуске:

      Силовики задержали вероятных причастных к стрельбе в Мукачево. Произошло это на посту полиции в Нижних Воротах, сообщили местные СМИ.

      Двое экс-беркутовцев, Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре передали в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в столицу.

      В России микроавтобус с жителями временно оккупированных территорий Украины столкнулся с грузовиком. В результате аварии трое украинцев погибли.

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      Теги: Выпуск новостей Стрельба в Таиланде Стрельба Дети и несовершеннолетние Новости Запорожья
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