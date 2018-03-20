Выпуск новостей за 18:00: Николаевцы требуют отставки губернатора. Возвращение паралимпийцев

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 18:00 – в Николаеве требовали отставки губернатора Алексея Савченко из-за самоубийства военного летчика Владислава Волошина. Украинская паралимпийская сборная вернулась домой и привезла 22 медали. Наши спортсмены заняли шестое место в командном зачете.

Также в выпуске: МИД требует немедленно пустить консула к Сенцову. Народным депутатам запретили носить оружие в Верховную Раду. Надежда Савченко признала, что против нее есть доказательства.