Випуск новин за 18:00: Миколаївці вимагають відставки губернатора. Повернення паралімпійців
У випуску новин за 20 березня станом на 18:00 – у Миколаєві вимагали відставки губернатора Олексія Савченка через самогубство військового льотчика Владислава Волошина. Українська паралімпійська збірна повернулася додому та привезла 22 медалі. Наші спортсмени посіли шосте місце у командному заліку.
Також у випуску:
МЗС вимагає негайно пустити консула до Сенцова.
Народним депутатам заборонили носити зброю у Верховну Раду.
Надія Саквченко визнала, що проти неї є докази.
Джерело: 24 Канал
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