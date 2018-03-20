Випуск новин за 18:00: Миколаївці вимагають відставки губернатора. Повернення паралімпійців

У випуску новин за 20 березня станом на 18:00 – у Миколаєві вимагали відставки губернатора Олексія Савченка через самогубство військового льотчика Владислава Волошина. Українська паралімпійська збірна повернулася додому та привезла 22 медалі. Наші спортсмени посіли шосте місце у командному заліку.

Також у випуску: МЗС вимагає негайно пустити консула до Сенцова. Народним депутатам заборонили носити зброю у Верховну Раду. Надія Саквченко визнала, що проти неї є докази.