Инцидент произошел утром 12 июля. Спасателей вызвали в 08:10 в многоэтажку на улице Драгоманова, 2.
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Что известно о взрыве в многоэтажке Киева
По предварительной информации, на балконе произошел взрыв туристического баллончика. В 08:31 (12 июля – 24 Канал) возгорание на площади 3 квадратных метра ликвидировали,
– заявили в ГСЧС.
Спасатели сообщили, что жертв и пострадавших нет.
В телеграм-канале "Киев Оперативный" написали, что взрыв произошел ориентировочно в 8 часов утра 12 июля на Драгоманова, 2, в квартире на 3 этаже жилого дома.
Взорвалось так, что окна с рамами выпали. Потом еще и начался пожар,
– сообщали очевидцы.
Взрыв баллончика в Киеве: смотрите видео
В киевской квартире взорвался туристический баллончик / Фото ГСЧС
Спасатели еще раз призвали людей соблюдать основные правила пожарной безопасности:
- не хранить взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества и предметы в жилых помещениях;
- держать баллоны как можно дальше от солнечных лучей и от высоких температур.
В Киеве раздался взрыв на заправке
В Днепровском районе Киева 9 июля прогремел взрыв на автозаправке. Причиной послужило то, что машина на высокой скорости влетела в колонну с горючим.
Поэтому взрыв был мгновенным. Буквально сразу начался пожар в машине и вокруг. Из-за угрозы взрыва люди начали бежать с места инцидента. Подробнее об этом – читайте по ссылке.
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