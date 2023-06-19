Кроме Красноперекопска выстрелы слышали в Ишуне и Танковом. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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На севере Крыма слышали взрывы и стрельбу

По предварительной информации, в Красноперекопске было несколько взрывов, затем разлетались вертолеты и были слышны очереди пулеметов.

Кроме Красноперекопского выстрелы слышали в Ишуне и Танковом. Сейчас точное место стрельбы пока не установлено.

Очевидцы говорят о возможной охоте на беспилотники. Однако очереди больше похожи на автоматные, а не на крупнокалиберные.

Вертолет около 15 минут кружил над Красноперекопском в районе Северо-Крымского канала, затем полетел в направлении Раздольного,

– заявили местные жители.

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