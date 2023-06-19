Кроме Красноперекопска выстрелы слышали в Ишуне и Танковом. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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На севере Крыма слышали взрывы и стрельбу
По предварительной информации, в Красноперекопске было несколько взрывов, затем разлетались вертолеты и были слышны очереди пулеметов.
Кроме Красноперекопского выстрелы слышали в Ишуне и Танковом. Сейчас точное место стрельбы пока не установлено.
Очевидцы говорят о возможной охоте на беспилотники. Однако очереди больше похожи на автоматные, а не на крупнокалиберные.
Вертолет около 15 минут кружил над Красноперекопском в районе Северо-Крымского канала, затем полетел в направлении Раздольного,
– заявили местные жители.
Взрывы в оккупированном Крыму: последние новости
- 11 июня гауляйтер оккупационной администрации временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о подрыв железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. Из-за этой части железной дороги враг перегонял технику на материковую часть Украины. Из-за подрыва захватчики приостановили движение поездов.
- 4 июня было неспокойно во временно захваченном Крыму. В городе Джанкой раздались несколько мощных взрывов. Причина – якобы беспилотник.
- Недавно так называемые оккупационные власти полуострова в очередной раз заявили о якобы атаке дронов. На этот раз захватчикам примарились 9 беспилотников. По словам Аксенова, один дрон сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Жертв якобы нет, однако, в ряде домов якобы выбиты стекла.