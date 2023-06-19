Окрім Красноперекопська постріли чули в Ішуні та Танковому. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Стартує "бавовняно-плавлений" сезон, – Гуменюк заінтригувала подіями у Криму
На півночі Криму чули вибухи та стрілянину
За попередньою інформацією, у Красноперекопську було кілька вибухів, потім розліталися вертольоти та було чутно черги кулеметів.
Крім Красноперекопська постріли чули в Ішуні та Танковому. Наразі точне місце стрілянини поки не встановлено.
Очевидці кажуть про можливе полювання на безпілотники. Однак черги більше схожі на автоматні, а не на великокаліберні.
Вертоліт близько 15 хвилин кружляв над Красноперекопськом у районі Північно-Кримського каналу, потім полетів у напрямку Роздольного,
– заявили місцеві жителі.
Вибухи в окупованому Криму: останні новини
- 11 червня гауляйтер окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив про підрив залізничних колій в Кіровському районі півострова. Через цю частину залізниці ворог переганяв техніку на материкову частину України. Через підрив загарбники призупинили рух потягів.
- 4 червня було неспокійно у тимчасово захопленому Криму. У місті Джанкой пролунали кілька потужних вибухів. Причина – начебто, безпілотник.
- Нещодавно так звана окупаційна влада півострова вкотре заявила про нібито атаку дронів. Цього разу загарбникам примарилися аж 9 безпілотників. За словами Аксьонова, один дрон здетонував у селі Докучаєве Червоногвардійського району. Жертв нібито немає, однак, у низці будинків начебто вибите скло.