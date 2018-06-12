Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представили официально: характеристики и цена бюджетных смартфонов

12 июня компания Xiaomi официально представила новые модели смартфонов бюджетного класса Xiaomi Redmi 6 и его младшую версию Redmi 6A. О характеристиках новинок и их стоимости читайте дальше.

Характеристики Xiaomi Redmi 6

За несколько дней до презентации в сеть попали бы реальные фото Xiaomi Redmi 6, которые очень не понравились пользователям. Смартфон якобы имел "монобровь". Однако, эти слухи не подтвердились. Смартфон получил классическое рамку, которая повторяет фирменный стиль линейки Redmi.

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Смартфон имеет 5,45-дюймовый экран с соотношением сторон новинки – 18:9 и разрешением 1440х720 пикселей (HD +).

Xiaomi Redmi 6 представили официально

Xiaomi Redmi 6 работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P22. Доступны две версии смартфона: с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти или с соотношением 4/64 ГБ. Также смартфон получит прошивку MIUI 10 с поддержкой искусственного интеллекта.

Смартфон имеет двойную камеру с 12 Мп и 5 Мп (как в Redmi S2) с горизонтально ориентированными модулями и светодиодной вспышкой. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Селфи-камера имеет 5 Мп.

Самая дорогая версия стоит чуть больше 4 тысяч гривен

Характеристики Xiaomi Redmi 6A

Многие характеристики Redmi 6A дублируется с Redmi 6, хотя различия, безусловно, есть. В частности, модель работает на другом процессоре, чем Helio P22. При этом в компании обещают на 37% выше производительность, как в Snapdragon 425.



Xiaomi Redmi 6A без "моноброви"

Он 2ГБ внутренней и 16 ГБ встроенной памяти. При этом сканера отпечатка нет.

Цена Redmi 6 и Redmi 6A

За базовую версию Redmi 6 надо будет заплатить 799 юаней (3260 гривен), модель с 4 ГП внутренней и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 999 юаней (4075 гривен).

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При этом младшая версия Redmi 6A можно будет купить за 599 юаней (2440 гривен).

Презентация Xiaomi Redmi 6 и Xiaomi Redmi 6A: видео

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