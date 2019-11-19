Як футбол перетворився на політику?

Українська збірна з футболу вперше в історії завершує рік без жодної поразки. Цьому факту радіють як вболівальники футболу, так і ті, хто зовсім за ним не слідкує. Адже йдеться про імідж країни не лише на футбольному полі, але й на міжнародній політичній арені.

Подобається нам це чи ні, але спорт перетворився на політичний інструмент, і особливо ефективним він стає, коли приносить перемоги. З іншого боку, і всередині країни невиконання гімну гравцем збірної або провокаційний пост у соцмережах одного з гравців викликає хвилю обурення в суспільстві.

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Така ситуація спостерігається не лише в Україні, і явище це далеко не нове. Яскраво та докладно про особливості спортивно-політичної трансформації розповідає польський журналіст Збіґнєв Рокіта у своїй книжці, що українською вийшла у видавництві "Фабула", – "Спорт у тіні імперій". Це книжка, після якої ви дійсно по-іншому будете переглядати матчі.

У книжці автор нагадує про легенду Стародавньої Греції: коли розпочиналися Олімпійські ігри, припинялися всі війни. Керуючись благими намірами, ініціював відродження Олімпійських ігор П'єр де Кубертен, якому належить вислів: "О спорт, ти – мир!". Однак з часом політика грубо увійшла в повсякденність спорту і почала диктувати свої правила гри. Яскравим прикладом останніх років став Чемпіонат світу з футболу в Росії. З одного боку, Росія, яка так намагалася привернути на свій бік світову спільноту в конфлікті з Україною, а з іншого – Міжнародна федерація футболу, яка заплющила очі на кричущий факт агресії і дозволила проведення Чемпіонату. Однак все просто – за лаштунками величезні гроші.

Збіґнєв Рокіта також згадує про футбол як інструмент керування народними масами в тоталітарних країнах. Адже де є тоталітаризм, там завжди є керований державою спорт як обов'язкова складова буденності громадян. Ба більше – саме досягнення в спорті для багатьох країн стали символами державності на міжнародній арені. Наприклад, футбольне представництво невизнаної Абхазії. І хоча таке представництво не визнає ані ФІФА, ані УЄФА, Абхазія не полишає спроб утвердитися на політичній мапі, просуваючи своє футбольне представництво. Такі представництва утворили власну федерацію, так звану ConIFA, до якої, до речі, ввійшло і квазіугруповання "ДНР".

Це надзвичайна репортажна історія, у якій автор шукає відповіді на питання: Як анексія Криму Російською Федерацією вплинула на ситуацію в УПЛ? Чому УЄФА погодилася створити незалежну футбольну лігу в Криму? Яке місце займав футбол у радянській політиці? Чому засновники московського "Спартака" переслідували Берію і чому силезький футболіст Ернест Вілімовський погодився представляти Німеччину під час Другої світової війни? У пошуках відповідей на ці питання Збігнєв Рокіта подорожує від Будапешта та Верхньої Сілезії через Абхазію та Нагірний Карабах до Харкова, Петербурга та Каунасу.

Однак залишається й інший вплив футболу на суспільство – перемоги на міжнародних змаганнях завжди об'єднували народ та підіймали рівень патріотизму.

Автор: Тимур Курганов

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