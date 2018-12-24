19:24
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Блоги 24 Канал
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      24 Канал

      Яку проблему суспільства вирішить новий винахід Ілона Маска – підземні дороги в 3D форматі

      298
      Ілон Маск
      Ілон Маск

      Людина з великої літери, яка щиро вірить у прогрес і вважає,що якщо певні правила заважають прогресу, то з такими правилами точно потрібно боротися – це Ілон Маск – засновник Tesla і SpaceX.

      19 грудня Ілон Маск відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. Тунель розташований на глибині 12 метрів під землею. Будівництвом займалася бурова компанія The Boring Company, яку Маск заснував в 2016 році.

      Тунель можна використовувати для швидкісного пересування електрокарів. При цьому автомобілі встановлять висувні бічні колеса. "Можна їхати зі швидкістю понад 240 кілометрів на годину. На цій швидкості здається, що телепортуєшься по місту", – написав Маск в Twitter.


      Ілон Маск

      Мета проекту – зменшення кількості заторів на дорогах мегаполісів.

      "Пробки просто вбивають тебе зсередини .... це жахливо. Потрібно це припинити! Я вже 16 років живу в Лос-Анджелесі і пробки перейшли з сьомого рівня пекла на восьмий ... це жахливо. І нарешті, мені здається, з'явилося рішення цієї чортової проблеми!" – емоційно висловився на своїй презентації Ілон Маск.

      Читайте також: Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року

      Дійсно, проблема заторів і пересування – дуже актуальна проблема суспільства, особливо для власників автотранспорту великих міст. Кількість автомобілів зростає з кожним роком і одночасно з цим глобалізується проблема швидкого пересування по місту в час-пік. Люди витрачають свій дорогоцінний час у заторі, а це зовсім не позитивне явище. Реалії нашого часу такі, що дороги, особливо українські, зовсім не пристосовані до такої кількості автотранспорту і створення таких підземних доріг – це реальне вирішення проблеми заторів як на світовому рівні, так і на рівні міста Київ.


      Людство обмаль часу витрачає в заторах

      Ілон Маск під час презентації свого винаходу сказав такі слова: "Якщо ви у тунелі – ви у безпеці". Він дав цим словам аргументоване пояснення: по-перше, коли ми у тунелі, у нас немає обмеженьщодо того наскільки глибоко ми можемо опуститися – тунелі не схильні до зміни погодних умов, навіть якщо шторм, або торнадо, а ви знаходитесь у тунелі – вам зовсім нічого не загрожує.

      По-друге, ви не побачите, не почуєте та не відчуєте як він будується : "Коли бурильна установка вийшла з іншого боку, сусід цього будинку дивився телевізор і, більше того, не припинив його дивитися. Настільки це було непомітно", – з посмішкою на обличчі розказав Ілон Маск аудиторії.

      На відміну від автострад і інших форм наземного транзиту, тунелі не будуть розділяти спільноти, вони нічого не зруйнують : "Це революційна транспортна система, яка не змінить враження від вашого міста".


      Перший швидкісний тунель Ілона Маска

      Маск запевнив, що підземні тунелі – справжнє вирішення жахливої проблеми заторів, це буде працювати, це буде набирати обертів. У планах Ілона Маска розвиватися у інших містах по всьому світу і "дати людям можливість проводити більше часу з друзями та родиною", а не стояти у докучливих заторах.

      Читайте також: Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США

      Автор: Мария Ягодка, 24 Канал
      Теги: Новости политики Публикации Илон Маск Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      сегодня , 19:08 Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      Наталя Ромашова 71
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео
      сегодня , 19:02 Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео
      Світлана Попова 76
      Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      сегодня , 19:00 Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      Єгор Соболєв 35
      Яку проблему суспільства вирішить новий винахід Ілона Маска – підземні дороги в 3D форматі
      сегодня , 19:00 Яку проблему суспільства вирішить новий винахід Ілона Маска – підземні дороги в 3D форматі
      Марія Ягодка 297
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук