Украинский военный Анатолий Штефан или Штирлиц, обнародовал наверняка одно из самых трогательных благодарностей.
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Мальчик поблагодарил ВСУ
На видео маленький мальчик спасибо украинскому солдату за то, что может просыпаться каждое утро и всех тех, кто защищает Украину и его дом.
Я вам желаю терпения, сил и не сдаться. Украинский народ будем объединяться,
– говорит ребенок.
Анатолий Штефан прокомментировал это видео следующим образом: "Спасибо, родной. Слава нации".
Смотрите видео с приветствием мальчика:
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