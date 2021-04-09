Одной из задержанных украинок в Дубае, которая фотографировались голой на балконе отеля, не позволяют связаться с родными. Сейчас всю информацию о ее состоянии и местонахождении они узнают из СМИ.

Парень девушки обратился за правовой помощью к адвокатской фирме "Миллер". Адвокаты безотлагательно связались с консульством Украины в Дубае.

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Они узнали, что к понедельнику, вероятно, 12 апреля, девушек должны депортировать домой. Однако на просьбу предоставить возможность родственникам пообщаться с их клиенткой им ответили отказом.

После задержания девушке не дали возможности позвонить ни парню, ни родителям. По состоянию на сейчас в родных связь с девушкой отсутствует,

– говорится в сообщении компании.

Кроме этого, в консульстве не подтвердили информацию о наложении на задержанных денежного взыскания и лишения свободы. Адвокатская компания требует безотлагательно предоставить возможность частного телефонного разговора с украинкой.

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