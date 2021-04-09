Задержанной в ОАЭ украинке не позволяют позвонить родным, – адвокаты
Одной из задержанных украинок в Дубае, которая фотографировались голой на балконе отеля, не позволяют связаться с родными. Сейчас всю информацию о ее состоянии и местонахождении они узнают из СМИ.
Источник:юридическая компания "Миллер"
Парень девушки обратился за правовой помощью к адвокатской фирме "Миллер". Адвокаты безотлагательно связались с консульством Украины в Дубае.
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Они узнали, что к понедельнику, вероятно, 12 апреля, девушек должны депортировать домой. Однако на просьбу предоставить возможность родственникам пообщаться с их клиенткой им ответили отказом.
После задержания девушке не дали возможности позвонить ни парню, ни родителям. По состоянию на сейчас в родных связь с девушкой отсутствует,
– говорится в сообщении компании.
Кроме этого, в консульстве не подтвердили информацию о наложении на задержанных денежного взыскания и лишения свободы. Адвокатская компания требует безотлагательно предоставить возможность частного телефонного разговора с украинкой.
Обнаженная фотосессия в ОАЭ: что известно
- Группа девушек устроила эротическую съемку на балконе небоскреба в Объединенных Арабских Эмиратах. Их и фотографа сразу задержали, ведь это противоречит законам государства.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что среди участниц фотосессии – 11 украинок.
- Задержанным может грозить штраф в размере в 1,3 тысячи долларов, а также заключение.
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