Затриманій в ОАЕ українці не дозволяють зателефонувати рідним, – адвокати
Одній із затриманих українок в Дубаї, яка фотографувалися голою на балконі готелю, не дозволяють зв'язатись з рідними. Наразі всю інформацію про її стан та місце перебування вони дізнаються зі ЗМІ.
Джерело:юридична компанія "Міллер"
Хлопець дівчини звернувся за правовою допомогою до адвокатської фірми "Міллер". Адвокати невідкладно зв'язались із консульством України в Дубаї.
До слова Оголена фотосесія в Дубаї: все, що відомо про скандал та затриманих українок
Вони дізнались, що до понеділка, ймовірно, 12 квітня, дівчат повинні депортувати додому. Проте на прохання надати можливість родичам поспілкуватись з їхньою клієнткою їм відповіли відмовою.
Після затримання дівчині не надали можливості подзвонити ні хлопцеві, ні батькам. Станом на зараз у рідних зв'язок із дівчиною відсутній,
– мовиться у повідомленні компанії.
Окрім цього, в консульстві не підтвердили інформацію про накладення на затриманих грошового стягнення та позбавлення волі. Адвокатська компанія вимагає невідкладно надати можливість приватної телефонної розмови з українкою.
Оголена фотосесія в ОАЕ: що відомо
- Група дівчат влаштувала еротичну зйомку на балконі хмарочосу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Їх та фотографа одразу затримали, адже це суперечить законам держави.
- В Міністерстві закордонних справ заявили, що серед учасниць фотосесії – 11 українок.
- Затриманим може загрожувати штраф на суму у 1,3 тисячі доларів, а також ув'язнення.
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