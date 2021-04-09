Одній із затриманих українок в Дубаї, яка фотографувалися голою на балконі готелю, не дозволяють зв'язатись з рідними. Наразі всю інформацію про її стан та місце перебування вони дізнаються зі ЗМІ.

Хлопець дівчини звернувся за правовою допомогою до адвокатської фірми "Міллер". Адвокати невідкладно зв'язались із консульством України в Дубаї.

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Вони дізнались, що до понеділка, ймовірно, 12 квітня, дівчат повинні депортувати додому. Проте на прохання надати можливість родичам поспілкуватись з їхньою клієнткою їм відповіли відмовою.

Після затримання дівчині не надали можливості подзвонити ні хлопцеві, ні батькам. Станом на зараз у рідних зв'язок із дівчиною відсутній,

– мовиться у повідомленні компанії.

Окрім цього, в консульстві не підтвердили інформацію про накладення на затриманих грошового стягнення та позбавлення волі. Адвокатська компанія вимагає невідкладно надати можливість приватної телефонної розмови з українкою.

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