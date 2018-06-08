Законопроект о накопительной пенсионной системе – вреден, – экономист

Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" определялось, что для запуска в 2019 году Накопительного уровня Кабинет Министров Украины должен "обеспечить создание институционных компонентов функционирования накопительной системы пенсионного страхования" полгода до этого. На данный момент эта предпосылка не выполнена.

Об этом в комментарии 24 канала рассказала экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда.

Нет способного независимого регулятора рынка финансовых услуг. Сейчас эти функции выполняет Национальная комиссия по рынку финансовых услуг, ее полномочия планируют разделить между НКЦБФР и НБУ. Но пока этого не произошло,

– пояснила экономист.

Она уточнила: у украинских пенсионных фондов должна быть возможность торговать на международных рынках ценными бумагами иностранных компаний. Для этого нужно принять Закон о валюте. Без этого накопительные пенсионные фонды на полученные от людей деньги будут покупать государственные облигации (как они делают сейчас), что фактически означает, что пенсионные "взносы" окажутся еще одним "квази-налогом", через который просто будет профинансирован дефицит бюджета.

Внутреннего рынка ценных бумаг фактически не существует, а Украинская биржа, главная площадка страны, только через санкции против российских компаний потеряла базовое программное обеспечение и не может нормально функционировать,

– заметила Руда.

По словам эксперта, Центр экономической стратегии выступает против принятия законопроекта №6677: "Мы считаем его принятие безответственным и вредным как для экономики, так и для личных сбережений граждан. В нынешнем виде он даже не учитывает всех изменений первого этапа пенсионной реформы и вносит изменения в устаревшей версии Закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Но проблема не только в Законе, но и в том, что в целом финансовая система Украины не готова к тому, чтобы управлять дополнительными десятками миллиардов гривен в год".

Накопительная пенсионная система существует и сейчас, отметила эксперт. Она добровольная. Каждый гражданин может вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды, или накапливать любым удобным для себя способом. Законопроект №6677 предусматривает накопительную систему в общеобязательном виде. То есть, определять, сколько и когда накапливать себе на пенсию предлагается не самому человеку, а чиновникам. Из заработной платы работников моложе 35 лет будут забирать "вклад" – сначала 2%, потом этот "взнос" будет ежегодно больше на 1%, пока не достигнет 7%.

Эти деньги положат на индивидуальные счета работников во втором уровне пенсионной системы. Однако в Законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", принятом в рамках пенсионной реформы, это условие отличается. Там указано, что участниками накопительной системы пенсионного страхования являются все лица, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Отказаться могут только те, кому по состоянию на 2019 год остается менее 10 лет до пенсии. На сегодня неизвестно, в какой редакции законопроект будет подаваться в парламент, отметила Руда. Последняя его редакция была опубликована еще за 2 месяца до выводов Главного научно-экспертного управления. Вероятно, что законопроект будет изменен включительно и для того, чтобы не противоречить Закону, принятому в октябре 2017 года.

Когда такая система внедрялась в других странах, считалось, что второй уровень пенсионной системы позволит уменьшить разрыв между уровнем дохода до пенсии и на пенсии, даст работникам чувство контроля относительно своих пенсий, стимулировать переход на официальную занятость и будет способствовать развитию рынков капитала, уточнила экономист.

Но на практике нет систематических доказательств того, что системы второго уровня увеличили национальные сбережения. В других странах, которые пытались внедрять обязательный второй уровень, сейчас его активно сворачивают,

– заметила Руда.

В течение кризисов накопленные средства обесценивались из-за инфляции, высокие комиссионные управляющих уменьшали инвестиционный доход, а в странах со слабой защитой собственности эти деньги государство вообще национализировало и использовало по своему усмотрению во время кризисов.

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