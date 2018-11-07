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      Артем Овдиенко

      Хто найбільше виграє від закону про "євробляхи"? Це не "євробляхери"

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      Уряд пропонує запровадити пільговий період для розмитнення євроавто
      Уряд пропонує запровадити пільговий період для розмитнення євроавто / TSN

      Вже завтра, 8 листопада, Верховна Рада має голосувати у другому читанні так звані законопроекти про "евробляхи". Мають спростити й здешевити цю процедуру, аби нарешті узаконити ті, напевно, вже два мільйони автомобілів на польській, латвійській та естонській реєстрації, що вже три роки кружляють дорогами України, перебуваючи поза законом.

      Ці законопроекти №84-87 та №84-88  влітку вже були проголосовані в першому читанні, і тепер, щоби набули вони чинності, за них мають депутати проголосувати в другому читанні. Втім, як це зазвичай відбувається у вітчизняному законотворенні, між першим і другим читанням в законопроект тишком-нишком вносять численні правки, які зрештою, можуть спотворити документ й перевернути у них все з ніг на голову.

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      З "євробляховими законопроектами" можуть вчинити так само, ще й пропонують запровадити там дуже цікавий механізм надання знижки на розмитнення – і якщо депутати його завтра таки ухвалять, то вже післязавтра всі "євробляхери", які роками клялися, що вони державі ані копійки не дадуть, будуть одне одного ліктями в черзі розпихувати – буде черга з охочих заплатити державі грошей за розмитнення.

      Що це за знижка і як депутати змогли стимулювати євробляхерів якнайшвидше оформити свої незаконно завезені автівки? Наші народні обранці хочуть зіграти на традиційних українських цінностях й жаги до економії, ну, а якщо казати відверто – на українському жлобстві.

      Адже ті, хто прийде розмитнювати свої автівки протягом перших 30-ти днів від початку дії нового закону, отримають можливість зробити це вдвічі дешевше, тобто матимуть іще 50% знижки до вартості розмитнення.

      І тут в мене подвійне ставлення до такої новації. Я наче й тішуся, що наші народні обранці такий стимул вигадали, аби спонукати українців повернутися в правове поле, якнайшвидше сплатити податки до бюджету й отримати на свої автомобілі українські номери.

      А з іншого боку, я вкрай обурений таким рішенням депутатів. Скажіть, ну, скільки можна українців за "бидло" тримати? Натепер два мільйони евроблях в нас, а ви даєте 30 днів на пільгове розмитнення? Ви уявляєте, які черги будуть, у що перетвориться процес, яка там буде корупція й скільки з'явиться посередників, які за половину від тієї 50-відсоткої знижки пропонуватимуть прискорити процедуру?

      Менше з тим, як би там не було і яких би підводних каменів й капканів не заклали депутати в ті законопроекти №84-87 й №84-88 під час другого читання – вони все одно нам дуже необхідні. Адже нині громадяни найбіднішої країни Європи мають платити космічні гроші за розмитнення автомобіля, космічні – це у порівняні із нашими найближчими європейськими сусідами, де ще й зарплати в громадян значно більші. 

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      Нині, щоби розмитни мою Хонду Цивік 2010 року з бензиновим двигуном 1,8 літра я мав би заплатити десь 4,5 тисячі доларів, а от вже завтра, коли депутати ухвалять ті законопроекти, це буде вже учетверо дешевше – десь тисячу доларів.

      Відтак, мені треба було іще влітку продавати свій автомобіль на українських номерах, адже схоже, що вже завтра він здешевшає на 3 тисячі доларів різниці між вартістю старого й нового розмитнення. 

      Втім, запропоновані законопроекти №84-77 та №84-88, не надто до вподоби евробляхерам, які об'єдналися в "Авто-Євро-Силу" й сьогодні вчергове заблокували проїзди біля Верховної Ради, оголосивши безстрокову акцію протесту.

      Вимагають власних правок до законопроектів. Адже запропонована депутатами формула акцизу на розмитнення рахуватиметься так: 50 євро за бензиновий двигун множимо на вік автомобіля й на об'єм двигуна. Відповідно, з цієї формули стає зрозуміло, що уряд хоче зробити так, аби українцям вигідніше було завозити малолітражні й більш менш нові автомобілі.

      Чим дуже й обурені євроблехери, які понакупляли собі 20-річні трилітрові "сараї на колесах" – звісно, за новою формулою розмитнення їм доведеться викласти за таке кругленьку суму. То ж і вимагають вони встановити граничне обмеження вартості розмитнення будь-якого автомобіля – 1 тисяча євро

      Чи дослухаються депутати до їхніх вимог, що підкріплені перекритим середмістям Києва, дізнаємося вже завтра, але зараз я хочу вчергове "потішитися" з того, які ж у нас розумні уряд та парламент.

      Спочатку вони роками роблять вигляд, що не помічають "євроблях", не помічають того бізнесу, що утворився із незаконними завезенням й використанням цих автомобілів в Україну, не помічають корупції, що утворилася на митниці із пропуском тих автомобілів через кордон.

      А потім, перед виборам, в уряду й депутатів раптом відкриваються очі. Й вони пропонують євробляхерерам швидко-швидко все законно "парєшать" з дисконтом у 50%. Вже відомо, що всі гроші, які надійдуть від розмитнення євроблях, спрямують у Пенсійний фонд.

      А це означає, що уряду Гройсмана буде з чого перед виборами підняти пенсіонерам виплати й отримати навзаєм вдячного голосувальника пенсійного віку, який традиційно ставить свою відмітку в бюлетені навпроти прізвища "крєпкава хазяйствєнніка".

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Авто на еврономерах Публикации
      Источник: 24 Канал
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