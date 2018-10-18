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      Одно из самых кровавых школьных насилий, – западные СМИ о бойне в колледже в Керчи

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      Массовое убийство в керченском колледже - одно из самых кровавых школьных школьных насилий
      Массовое убийство в керченском колледже - одно из самых кровавых школьных школьных насилий / Крым.Реалии

      17 октября оккупированная Керчь погрязла в хаосе и панике: 18-летний студент местного политехнического колледжа, вооружившись винтовкой и взрывчаткой, совершил массовое убийство в стенах учебного заведения. Как отмечают западные СМИ, эта бойня стала одной из крупнейших, которая происходила в школьной среде – 21 человек погиб, еще более 50 ранены.

      Сверхтяжелые последствия

      Так, The New York Times отмечает, что массовое убийство в колледже в Керчи привело к "самым многочисленным жертвам со времен теракта в Беслане в сентябре 2004 года".

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      Описывая детали трагедии, издание указывает, что сначала нападение в политехническом колледже в Керчи расследовали как возможный теракт. Но власть оккупированного полуострова быстро классифицировала его как убийство, узнав, что стрелком был студент четвертого курса учебного заведения Владислав Росляков. Его нашли мертвым в библиотеке колледжа. Правоохранители озвучивают версию самоубийства.

      Россия нервно реагирует на все события в Крыму. Москва больше всего опасается волнений среди крымских татар, которые лояльно относятся к Украине. Украина со своей стороны усилила меры безопасности на границе с аннексированным Крымом. В России уже происходили случаи бойни в школах, но никогда они не имели таких тяжелых последствий, как в Керчи,
      – комментирует трагедию Süddeutsche Zeitung.

      Смотрите видео о массовом убийстве в колледже в Керчи:

      Российский "Колумбайн"

      Сообщений о возможных мотивах преступления в первый период не поступало, хотя один друг Рослякова сказал, что он был замкнутым человеком и высказывал интерес к расстрелу 1999 года в школе "Колумбайн" (штат Колорадо, США).

      Месседжи о том, что 18-летний Росляков вероятно интересовался серийными убийцами и признавался, что мечтает о славе стрелка "Колумбайн", озвучивали и российские СМИ, пишет The Daily Beast.

      Газета напоминает, что бойня в школе в Колорадо, когда двое ее вооруженных учеников – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – застрелили 15 учеников, входила в пятерку самых кровавых в США.

      Фотопорівняння Рослякова і нападників на школу Колумбайн

      Фотосравнение Рослякова и нападающих на школу "Колумбайн"

      Читайте также: Стрельба в керченском колледже: стали известны жуткие детали с детства предполагаемого убийцы

      Между тем корреспондента швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэля Гриншпана ошеломило, что юноша смог так легко достать оружие и научиться им пользоваться. По словам так называемой уполномоченной по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, Росляков получил разрешение на охотничье ружье в октябре. Он купил свою снайперскую винтовку Драгунова и 150 патронов к ней 13 октября в фирменном магазине "Сокол" в Керчи, пишет журналист.

      "Российское законодательство по контролю за оборотом оружия считается ограничительным, в отличие от Швейцарии или США, – лишь один российский гражданин с 24 (то есть 4,5 миллиона человек) обладает огнестрельным оружием. Но достаточно ли оно ограничительное в свете последних событий?" – спрашивает автор статьи.

      В ожидании худшего

      "Все это время после новостей о взрыве в колледже город Керчь, расположенный в восточной части Крымского полуострова, в 2014 году оккупированный Россией, готовился к худшему. Все транспортные средства, которые въезжают в этот город или выезжают из него, обыскивали. Вокзалы были закрыты. Армия окружила учебное заведение, в частности, с помощью бронетехники. То же самое происходило на недавно открытом Крымском мосту", – продолжает Гриншплан.

      А в России реакция руководителей на массовое убийство ограничилась выражением соболезнования жертвам и их близким. Сейчас никто из них не рискует злоупотреблять этой трагедией в политических целях, заключает журналист.

      Читайте также: Как пропагандисты Кремля манипулируют трагедией в Керчи: красноречивое видео

      МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      •  
      Автор: Александра Кравчук
      Теги: Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Теракт Новости России Публикации Жертвы СМИ Статьи
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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