Умер 9-месячный ребенок: запорожским врачам объявили подозрение
В Запорожье 2 врачей подозревают в профессиональной халатности, которая привела к смерти 9-месячного ребенка. Считают, что они неправильно и не вовремя поставили диагноз. Как следствие, мальчик умер.
Источник:Прокуратура Запорожья
Полиция расследовала это дело несколько лет. Подозрение медработникам объявили 7 апреля и теперь их ждет суд.
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Подробнее о смерти ребенка
Трагедия случилась в апреле 2018 года. Как выяснило следствие, скорая направила ребенка в одну из больниц города. Там его сразу начали лечить.
Однако диагноз оказался неправильным и несвоевременным. Из-за этого ребенок умер через сутки после госпитализации.
Какое наказание возможно
Правоохранители открыли производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Если вину врачей докажут, им грозит 5 лет лишения свободы или права занимать определенные должности.
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