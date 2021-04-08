В Запорожье 2 врачей подозревают в профессиональной халатности, которая привела к смерти 9-месячного ребенка. Считают, что они неправильно и не вовремя поставили диагноз. Как следствие, мальчик умер.

Полиция расследовала это дело несколько лет. Подозрение медработникам объявили 7 апреля и теперь их ждет суд.

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Подробнее о смерти ребенка

Трагедия случилась в апреле 2018 года. Как выяснило следствие, скорая направила ребенка в одну из больниц города. Там его сразу начали лечить.

Однако диагноз оказался неправильным и несвоевременным. Из-за этого ребенок умер через сутки после госпитализации.

Какое наказание возможно

Правоохранители открыли производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Если вину врачей докажут, им грозит 5 лет лишения свободы или права занимать определенные должности.

Обратите внимание! В Черновцах 15 марта умер 9-летний мальчик, у которого просто начал болеть живот и появилась температура. Когда ребенка госпитализировали, он умер в реанимации. Родители считают виновными врачей.